Semob-JP conclui curso de formação para novos agentes de mobilidade urbana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) concluiu, na tarde desta quarta-feira (4), o Curso de Formação dos 48 novos agentes de mobilidade aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura da Capital. A capacitação é etapa obrigatória do processo de ingresso na carreira e contou com aulas teóricas e práticas voltadas para a atuação no ordenamento do trânsito, transporte e a promoção da segurança viária.

Durante as semanas de formação, os futuros agentes receberam instruções sobre legislação de trânsito, ética no serviço público, técnicas operacionais, primeiros socorros, abordagem cidadã, entre outros temas fundamentais para o desempenho da função. As aulas práticas incluíram simulações do serviço em campo, com foco na atuação preventiva, educativa e punitiva, quando necessário.

O superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, destacou a importância da formação para garantir a qualidade dos serviços prestados e reforçou o compromisso da gestão com a segurança no trânsito. “A convocação desta primeira turma demonstra o cuidado e o compromisso da gestão municipal com a segurança viária da nossa cidade. Investir na capacitação dos nossos agentes é garantir um trânsito mais seguro e mais humanizado para todos”, afirmou o gestor de mobilidade.

Já o superintendente executivo da Semob-JP, Expedito Leite Filho, ressaltou o marco histórico que a nova turma representa para João Pessoa. “Após 20 anos, a gestão do prefeito Cícero Lucena voltou a realizar um concurso público para agentes de mobilidade. Isso mostra o respeito com o serviço público e o reconhecimento da importância desses profissionais para o bom funcionamento da cidade”, pontuou.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, também enfatizou o valor da preparação recebida pelos novos agentes. “O curso com duração de 200 horas/aulas, conforme a legislação federal, foi essencial para que cada um deles entenda o papel que irá desempenhar nas ruas. Mais do que agentes, eles serão representantes da cidadania e da responsabilidade no trânsito de João Pessoa”, disse.

Para os alunos, o curso representou não apenas uma exigência legal, mas também uma etapa transformadora. “Esse período foi de muito aprendizado. As aulas nos prepararam não só para a prática do trabalho, mas também para compreender o impacto social da nossa atuação. Agora, aguardo com expectativa a nomeação para poder contribuir ativamente com a mobilidade da cidade”, afirmou Sidney Soares, um dos formandos do curso nesta primeira turma.

A data para a nomeação oficial dos novos agentes será definida e divulgada posteriormente pela gestão municipal. Com o encerramento da formação, os novos agentes estarão aptos a atuar nas ruas da Capital paraibana, contribuindo com ações de policiamento do trânsito, fiscalização do transporte, orientação e ordenamento do tráfego de veículos, além de campanhas educativas que promovam um trânsito mais seguro, menos violento e consciente para todos os cidadãos.