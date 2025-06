Semana de Arte 2025 de Ubatuba destaca o cinema como tema – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza, entre os dias 30 de junho e 4 de julho, a 4ª edição da Semana de Arte que, neste ano, tem como tema central o cinema. A programação envolve apresentações de estudantes da Rede Municipal de Ensino nas linguagens da música, dança e teatro, além de momentos formativos para os professores.

A Semana de Arte é uma forma de proporcionar experiências nas linguagens artísticas aos estudantes, ao mesmo tempo que é mais um instrumento que contribui com a formação continuada dos profissionais da educação.

Abertura

A abertura acontece no dia 30 de junho, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, e é destinada aos profissionais da rede de ensino, com o objetivo de apresentar uma amostra do que as crianças vão promover e presenciar durante os quatro dias de evento – de acordo com a coordenadora de Arte da SME, Adriana Dias, devido ao grande número de apresentações que as crianças vêm elaboram a cada edição, houve a necessidade de ampliar a duração da iniciativa por mais um dia.

A programação da abertura terá início às 19h com a apresentação do espetáculo de dança “Rio: O voo começa aqui”, resultado do trabalho do Projeto Vem Dançar, que promove a dança inclusiva nas escolas, sob a coreografia de Mary Dance.

Às 19h15, acontecerá a abertura oficial com a presença das autoridades municipais. Na sequência, às 19h30, a Banda Lira Padre Anchieta, sob regência do maestro Douglas Santos, apresenta um repertório de trilhas sonoras que marcaram a história do cinema. O encerramento previsto para às 20h20.

Ainda na abertura, o público poderá visitar a exposição “Um Olhar Para o Cinema”, com curadoria de Erica Sanches, que reúne obras de artistas plásticos com produções que dialogam com o universo cinematográfico.

Programação para os estudantes

De 1º a 4 de julho, as atividades acontecem no período da manhã e da tarde. Pela manhã, os estudantes poderão conferir as apresentações de:

Banda Brasil 70, com trilhas sonoras de filmes de animação;

Espetáculo de dança “Rio: O voo começa aqui”;

Intervenção circense “Sinalizadores”, com o grupo Sankofa Coletiva;

Apresentações das próprias escolas da Rede Municipal.

Ao final de cada período, as crianças participarão de atividades de arte de rua, com apresentações circenses na praça em frente ao Teatro. “Ao mesmo tempo em que os estudantes experimentam o ‘ápice’, vamos dizer assim, de estar no palco, de experimentar tudo aquilo, a gente também traz o contato inicial, com a arte de rua, então, ali na praça, eles vão ter essa vivência com o circo”, explicou Adriana.

Formação e rodas de conversa

Durante as tardes, a Semana de Arte promove momentos de formação voltados aos professores, com destaque para as rodas de conversa que trazem profissionais com trajetória ligada ao cinema e à cidade de Ubatuba.

“O objetivo dessas rodas de conversa é reforçar aos professores a importância de acreditar e valorizar o potencial dos alunos. As experiências compartilhadas mostram que a formação nas áreas culturais exige estudo, dedicação e que a escola tem papel fundamental nesse processo”, salientou a coordenadora.

Confira a programação das rodas de conversa: