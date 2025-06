São José dá passo histórico rumo à neutralidade de carbono

José Roberto Amaral





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

São José dos Campos avança rumo a um futuro ainda mais sustentável e com melhor qualidade de vida para a população. A cidade passou a integrar um projeto pioneiro para neutralizar emissões e liderar soluções para os desafios das mudanças climáticas, se tornando a primeira cidade carbono neutro do Brasil.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) em evento no Paço Municipal, que reuniu autoridades municipais, ambientalistas, especialistas e convidados.

São José passou a integrar o CCD (Centro de Ciências para o Desenvolvimento) Cidades Carbono Neutro, projeto de iniciativa do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) em parceria com a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

A iniciativa reúne esforços para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e transformar os centros urbanos em espaços mais saudáveis, resilientes e comprometidos com o meio ambiente.

O projeto tem como foco o desenvolvimento de soluções práticas que ampliem a resiliência climática das cidades, promovam o uso de tecnologias inspiradas na natureza e incentivem estratégias sustentáveis baseadas em economias de baixo carbono.

As ações seguem diretrizes semelhantes às adotadas por cidades da União Europeia, que já adotam metas ambiciosas para reduzir significativamente as emissões de carbono.

Ações ambientais de São José têm destaque no enfrentamento das mudanças climáticas | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Investimentos e parcerias

O projeto receberá investimentos de R$ 31 milhões, sendo R$ 9,8 milhões aportados pela Fapesp e R$ 6,2 milhões provenientes da iniciativa privada.

Mais de 100 pesquisadores e 37 instituições estarão envolvidos na pesquisa, incluindo universidades brasileiras e internacionais, empresas, prefeituras, secretarias estaduais, órgãos públicos, entidades do terceiro setor e representantes da sociedade civil.

Cidade carbono neutro

Ser uma cidade carbono neutro significa atuar de forma estratégica para reduzir ao máximo as emissões de gases de efeito estufa — principais responsáveis pelo aquecimento global — e compensar aquilo que não puder ser eliminado.

São José dos Campos está comprometida com essa meta e irá adotar medidas como o plantio de árvores nativas, a preservação de áreas verdes e a participação em projetos de crédito de carbono para neutralizar as emissões residuais.

O programa terá duração de cinco anos e será desenvolvido em parceria com uma ampla rede de colaboradores, unindo esforços de governos, empresas, universidades e representantes da sociedade civil para transformar a cidade em referência em sustentabilidade.

Representantes da Prefeitura e parceiros apresentaram ações inovadoras e sustentáveis | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Semana do Meio Ambiente

O anúncio do CCD Cidades Carbono Neutro integra a programação da Semana do Meio Ambiente em São José dos Campos, que reúne 15 eventos diferentes promovidos pela Prefeitura com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade.

A programação inclui ações práticas, como limpeza de nascentes, plantio de mudas de árvores, atividades com alunos da rede municipal, rodas de conversa, palestras e outras iniciativas. As atividades tiveram início no dia 29 de maio e seguem até o dia 6 de junho, com eventos programados para todos os dias.

