Saae/Sorocaba realiza limpeza e manutenção preventiva de córrego no Parque das Laranjeiras – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realiza, preventivamente, a limpeza e a manutenção do córrego no Parque das Laranjeiras, na Zona Norte da cidade. Os trabalhos tiveram início na semana passada, no trecho entre o entroncamento das avenidas Itavuvu e Ulisses Guimarães até as ruas Sofia Scotto Martins e Benedito Pereira de Souza. A previsão é que o serviço seja concluído nesta primeira quinzena de junho.

O córrego tem início nas proximidades da Rua Atanásio Soares, no Jardim Maria Eugênia, passando sob a Avenida Itavuvu e a Estação do BRT Itavuvu – Fábio Américo Leme dos Santos, e percorrendo o Parque das Laranjeiras, até o encontro com o córrego localizado no Jardim Santa Marina II. São cerca de 1.800 metros de curso d´água.

“A equipe do Saae/Sorocaba realiza a limpeza e a estabilização dos taludes do córrego, inicialmente em um trecho de 600 metros de extensão, além do transporte adequado do material retirado do local, como entulho, lodo e outros descartes, visando à preservação desse curso d’água, sobretudo, nos períodos de chuva”, explica o diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.

Os serviços no Parque das Laranjeiras seguem programação pré-definida pelo Saae/Sorocaba, que engloba a manutenção preventiva de todos os córregos e Bacias de Contenção do município.

A autarquia já executou manutenções preventivas desse tipo, por exemplo, em córregos dos bairros Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Leocádia, Jardim Paulistano, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lavapés), Mineirão, Vila Barão e Vila Mathilde, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Parque Kasato Maru, Norcross e Rua Panamá (Barcelona), bem como nas duas bacias do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) da Água Vermelha e lagos no Jardim Santa Catarina e nos Parques João Pellegrini (Central Parque) e Vila Formosa.