Rússia x Nigéria; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Rússia x Nigéria: Onde assistir, escalações, horário e tudo sobre o amistoso internacional

Rússia e Nigéria se enfrentam em um amistoso internacional no dia 6 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou. Essa será a primeira partida oficial entre as duas seleções, prometendo um jogo emocionante com boas disputas em campo. Acompanhe aqui tudo sobre onde assistir Rússia x Nigéria, as escalações prováveis, o horário e detalhes importantes da partida.

Onde assistir Rússia x Nigéria ao vivo?

O amistoso Rússia x Nigéria terá transmissão ao vivo para o Brasil em canais esportivos que cobrem jogos internacionais e amistosos de seleções. Além da TV tradicional, a partida também poderá ser acompanhada por plataformas de streaming esportivo, que costumam disponibilizar partidas internacionais em tempo real. Para quem busca online, é importante ficar de olho nos sites oficiais das emissoras, como ESPN e SporTV, que geralmente detêm os direitos de transmissão de jogos da seleção russa e das equipes africanas.

Horário do jogo Rússia x Nigéria

O duelo está marcado para o dia 6 de junho de 2025, com início às 16h, horário de Brasília. Jogando em casa, a seleção da Rússia busca manter a boa sequência de amistosos invictos, enquanto a Nigéria chega motivada após a conquista da Unity Cup. O horário é ideal para o público brasileiro acompanhar o jogo no meio da tarde, garantindo um entretenimento esportivo de qualidade.

Escalações prováveis de Rússia e Nigéria

Rússia (provável time titular)

Goleiro: Maksimenko

Defesa: Vakhaniya, Diveev, Osipenko, Krugovoy

Meio-campo: Komarov, Chernikov, Miranchuk

Ataque: Guishenkov, Komlichenko, Mostovoy

O técnico russo deve repetir a base da equipe que goleou a Zâmbia recentemente, com destaque para o atacante Nikolay Komlichenko, principal referência ofensiva do time.

Nigéria (provável time titular)

Goleiro: Maduka Okoye

Defesa: Onyemaechi, Ajayi, William Ekong, Bright Osayi-Samuel

Meio-campo: Onyedika, Onyeka, Dele-Bashiru

Ataque: Boniface, Desserts, Michael Simon

A Nigéria vem com algumas mudanças forçadas por lesões e ausências, mas conta com nomes experientes e o retorno do capitão William Ekong para reforçar a defesa.

Expectativas e análise pré-jogo

A Rússia chega para o confronto com uma sequência invicta impressionante e um desempenho ofensivo forte, tendo marcado mais de 40 gols em amistosos recentes sem sofrer nenhum. A Nigéria, por sua vez, busca ajustar seu time para as eliminatórias da Copa do Mundo, aproveitando a oportunidade para testar opções táticas e jogadores.

A partida deve ser bastante competitiva, com ambos os times buscando o controle da posse de bola e criando chances para abrir o placar. O jogo é uma excelente chance para os fãs acompanharem novas promessas e estratégias que podem ser usadas nas próximas competições internacionais.

Conclusão

Se você quer saber onde assistir Rússia x Nigéria ao vivo, o melhor é acompanhar os canais esportivos que costumam transmitir amistosos da seleção e também ficar atento a plataformas de streaming autorizadas. O jogo, marcado para o dia 6 de junho de 2025 às 16h (horário de Brasília), promete muita emoção e grandes disputas em campo. Não perca a chance de conferir as escalações completas e as análises antes do apito inicial para aproveitar ainda mais o espetáculo do futebol internacional.

