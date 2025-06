Programa “HumanizAção Inverno” acolhe 30 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (3) – Agência de Notícias

Posted on

A vacina contra a dengue será testada em pessoas de 18 a 40 anos – Edu Kapps/Prefeitura do Rio A cidade do Rio inicia nesta sexta-feira (16/2) o estudo com a vacina contra a dengue na região de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade. Realizada em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação […]