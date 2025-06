Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta sexta-feira (06)

Posted on

Em razão do feriado de 20 de novembro, que celebra o Dia da Consciência Negra, a Prefeitura Municipal de Ubatuba informa que o expediente será encerrado no Paço Municipal nesta terça-feira (19). As atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira, 21, a partir das 8h.Ubatuba, conhecida como a “Capital do Surfe”, continua sendo um destino turístico […]