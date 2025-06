Prefeitura e Lacesse/UFPB disponibilizam cartilha digital com orientações sobre calçadas acessíveis

A cartilha ‘Calçada Para João Pessoa(s)’ já está disponível nas redes sociais da Prefeitura de João Pessoa e do Laboratório de Acessibilidade da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A publicação, lançada na última quarta-feira (4) no gabinete do prefeito Cícero Lucena, na presença de secretários municipais e representantes da universidade, é fruto de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento, e a UFPB, através do seu Laboratório de Acessibilidade, vinculado ao Departamento de Arquitetura.

O objetivo principal da cartilha é orientar a construção e reforma de calçadas acessíveis, e contribuir para mudar a percepção do senso comum de que dotar a cidade de ambientes e espaços com acessibilidade – principalmente calçadas – é responsabilidade exclusiva do poder público. A publicação mostra que o assunto é uma responsabilidade coletiva.

A cartilha traz de forma objetiva e prática, inclusive com ilustrações, diretrizes técnicas sobre como implementar calçadas acessíveis. É baseada em legislações e normas vigentes no País; adaptada à realidade local, de modo a contribuir com a promoção de uma João Pessoa mais inclusiva e sustentável.

Para quem se destina:

• Cidadãos e/ou gestores públicos, que desejem entender como aplicar boas práticas na adequação de calçadas e ajudar a tornar a cidade mais inclusiva;

• Profissionais de Arquitetura, Design e Engenharia, que querem elaborar projetos mais adequados e em conformidade com a legislação vigente, seja da iniciativa pública ou privada;

• Estudantes da área, que buscam aprender mais sobre Acessibilidade em espaços urbanos.

Conteúdo disponibilizado

• Informações técnicas claras e acessíveis, pensadas para aplicação na prática;

• Orientações sobre materiais, inclinações, rebaixamentos e sinalização, por exemplo;

• Diretrizes para eliminar obstáculos e garantir trajetos contínuos e seguros.

A versão digital da cartilha ‘Calçada Para João Pessoa(s)’ está acessível no site da Prefeitura, pelo link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/programas-e-projetos/calcadas-para-joao-pessoas/ e no Instagram do Lacesse (@lacesseufpb), pelo link https://tr.ee/_p8bitJUbk