ONDE ASSISTIR País de Gales x Liechtenstein ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (06/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida País de Gales x Liechtenstein acontece hoje, HOJE (06) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Onde assistir País de Gales x Liechtenstein ao vivo: escalações, horário e tudo sobre o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), a seleção do País de Gales enfrenta o Liechtenstein no Cardiff City Stadium, pela fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida promete movimentar os torcedores que estão de olho na classificação da equipe galesa para mais uma edição do Mundial.

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2252 DE HOJE QUINTA (05/06)

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6748 HOJE QUINTA (05/06)

Onde assistir País de Gales x Liechtenstein ao vivo?

Se você está se perguntando onde vai passar País de Gales x Liechtenstein, a resposta é simples: a transmissão ao vivo será feita pelo Star+, serviço de streaming da ESPN. A plataforma oferece cobertura completa das Eliminatórias da UEFA, com imagens em alta definição e narração em português.

Além disso, o confronto poderá ser acompanhado em tempo real por portais esportivos como GE.globo, Goal.com, UOL Esporte, Flashscore e Sofascore, com atualizações minuto a minuto, estatísticas e comentários.

Prováveis escalações de País de Gales x Liechtenstein

🏴 País de Gales (técnico: Rob Page)

Goleiro: Danny Ward

Danny Ward Defensores: Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies

Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies Meio-campistas: Ethan Ampadu, Joe Morrell, Harry Wilson

Ethan Ampadu, Joe Morrell, Harry Wilson Atacantes: Dan James, Kieffer Moore, Brennan Johnson

A equipe galesa aposta na força do seu ataque e no talento de jovens como Brennan Johnson para garantir a vitória diante da torcida.

🇱🇮 Liechtenstein (técnico: Konrad Fünfstück)

Goleiro: Benjamin Büchel

Benjamin Büchel Defensores: Andreas Malin, Daniel Kaufmann, Jens Hofer

Andreas Malin, Daniel Kaufmann, Jens Hofer Meio-campistas: Sandro Wieser, Livio Meier, Fabio Wolfinger

Sandro Wieser, Livio Meier, Fabio Wolfinger Atacantes: Noah Frick, Yanik Frick, Dennis Salanovic

Com um elenco mais modesto, o Liechtenstein entra como franco-atirador, buscando surpreender em jogadas de contra-ataque e bolas paradas.

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3410 DE HOJE QUINTA (05/06)

RESULTADO DO SORTEIO MEGA SENA 2872 DE HOJE QUINTA (05/06)

Como chegam as seleções

O País de Gales vem embalado após boas campanhas na Eurocopa e busca consolidar seu crescimento no cenário internacional. Já o Liechtenstein, conhecido por suas limitações técnicas, tenta somar pontos raros fora de casa.

Palpite e prognóstico

Com elenco superior e jogando diante da torcida, o País de Gales é favorito absoluto para conquistar os três pontos. O técnico Rob Page deve montar uma equipe ofensiva para abrir o placar cedo e administrar o jogo. Já o Liechtenstein, apesar da postura defensiva, deve encontrar dificuldades para conter a pressão.

Palpite: País de Gales 3 x 0 Liechtenstein

SEO: como encontrar esse jogo no Google

Para quem busca informações sobre essa partida, termos como “assistir País de Gales x Liechtenstein ao vivo”, “onde vai passar País de Gales hoje”, “Gales x Liechtenstein escalações” ou “jogo do País de Gales hoje Star+” são os mais usados no Google. Essa matéria foi otimizada para essas buscas, facilitando que você encontre as informações com agilidade.

Fique ligado e aproveite o espetáculo!

Fique ligado e aproveite esse grande clássico europeu!