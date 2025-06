Novos pontos extras de vacinação contra a gripe e o sarampo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vacinação no Rio – Edu Kapps / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está disponibilizando novos pontos de vacinação em diferentes locais da cidade nesta sexta-feira (6/6) e no sábado (7/6). A iniciativa ressalta a estratégia da SMS em levar a vacina a locais onde haja grande circulação de público, facilitando assim o acesso do carioca à imunização com vacina da gripe e também a tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola).

As vacinas também estão disponíveis nas 240 unidades de Atenção Primária, clínicas da família, centros municipais de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande (no ParkShoppingCampoGrande, funcionando de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial). Em caso de dúvidas, a pessoa pode procurar uma unidade de saúde para as devidas avaliações e orientações.

Confira a programação dos pontos de vacinação:

Dia 6 – sexta-feira

– Madureira: Mercadão de Madureira, Avenida Ministro Edgard Romero, 239 – das 9h às 16h

– Santa Cruz: Shopping Santa Cruz, Rua Felipe Cardoso, 540 – das 9h às 16h

Dias 6 e 7 – sexta-feira e sábado

– Ipanema: Avenida Epitácio Pessoa, 3540/101 – sexta das 13h às 20h / sábado das 8h às 13h

Dia 7 – sábado

– Parque Garota de Ipanema – das 8h às 13h