Novos influenciadores digitais do Rio recebem certificação da Prefeitura – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Oito perfis foram selecionados para receber a certificação da Prefeitura do Rio – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária municipal de Turismo, Daniela Maia, entregaram, na tarde desta quinta-feira (5/6), os selos Rio Digital Influencer 2025 aos vencedores da seleção deste ano. Em cerimônia realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, receberam a certificação os brasileiros @drone.cyrillo, @feandaporai, @girodacarioca, @humbertobaddini, @rioportodos e @ulysses_padilha; o argentino @rioparaargentinos e o inglês @nicknobrasil.

Durante a cerimônia, Eduardo Paes também recebeu o selo Rio Digital Influencer por conta da sua influência digital nas redes sociais. O perfil do prefeito no Instagram conta com mais de 872 mil seguidores atualmente.

– Esse time de pessoas que está aqui cumpre um papel fundamental com uma atividade econômica muito importante na cidade que é o turismo. Vendem o Rio de Janeiro, espalham pelo mundo imagens da cidade. Eu me sinto orgulhoso ao ver um inglês apaixonado pela experiência da civilização carioca. Isso não só ajuda a atividade econômica do turismo a divulgar a cidade, como também faz as pessoas que estão nesse lugar entenderem que essa é uma cidade muito especial. Em nome dos cariocas agradeço a vocês por amarem essa cidade e demonstrarem esse amor – afirmou Eduardo Paes.

Em sua terceira edição, o selo Rio Digital Influencer aceitou, pela primeira vez, a candidatura de estrangeiros. Cada um dos oito selecionados conta com um público fiel e engajado de no mínimo 100 mil seguidores, somadas todas as redes sociais (Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn e outras) em que possuem conta, um dos principais critérios para a escolha deste ano. Além disso, os candidatos também tinham que ter mais de 18 anos e morar no Brasil.

– Para mim foi uma surpresa, fiquei muito feliz. Sou de São Paulo, mas estou morando no Rio, um lugar que eu amo. Eu tenho prazer de fazer as imagens da cidade, do Cristo Redentor, Pão de Açúcar. O Rio é um lugar que o planeta vem – disse Ricardo Cyrillo, que fez grande sucesso com suas imagens de drone no show da cantora Lady Gaga, na Praia de Copacabana.

Prestes a completar cinco anos como morador do Rio de Janeiro, o inglês Nick Whincup disse ser uma honra receber o selo Rio Digital Influencer.

– Eu não imaginava que ganharia esse selo e faria parte desse grupo que fala sobre a melhor cidade do mundo. Estou muito feliz, O Rio é uma cidade incrível, tem muitas coisas, cultura, comida, praia, natureza. Aqui tem uma vibe que é bem difícil de explicar. Eu já viajei para mais de 40 países do mundo, duzentas cidades, mas para mim aqui é a melhor. Sou inglês, minha família, amigos, estão longe daqui, mas o Rio é tão incrível que eu não consigo me imaginar morando em outro lugar. Eu não tenho palavras, nem em inglês e nem em português, para explicar o sentimento que eu tenho hoje.

O selo é concedido pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, aos influenciadores cujo trabalho divulgue e fomente o turismo na cidade. A seleção ocorreu pela internet entre 9 de abril e 8 de maio, e os resultados foram divulgados na edição do Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro do dia 28 de maio.

– Desde 2021, identificamos que naturalmente nós tínhamos influenciadores falando da cidade. Então resolvemos fazer o Rio Digital Influencer. Trata-se de uma chancela, um apoio a todos esses influenciadores que falam do Rio. Eles mostram várias vertentes, locais, eventos da cidade do Rio – declarou Daniela Maia.

Os contemplados não receberão nenhuma remuneração ou incentivo financeiro, mas passam a representar a cidade em todas as suas ações e publicações, podendo ser convidados a participar de eventos, shows, festivais e demais atividades da Secretaria de Turismo e da Prefeitura, sempre atuando de forma a promover e divulgar a cidade em suas redes.