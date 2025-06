Nota de pesar – IFSP

Posted on

Com 373,8 milímetros de chuvas, João Pessoa ultrapassou, nesta terça-feira (20), em 32,55%, a média histórica do mês de maio, que é de 282 mm. Os dados foram coletados pela estação meteorológica convencional 82798 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar da intensidade, por conta do trabalho preventivo realizado desde o início do ano, a […]