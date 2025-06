Nota de pesar – IFSP

É com profundo pesar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) comunica o falecimento do servidor Wagner Figueiredo Martins, técnico-administrativo em educação (TAE) do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) do Campus São Paulo.

Wagner atuou com dedicação e comprometimento na área de gestão de pessoas, na Reitoria e no Campus São Paulo contribuindo significativamente para o bem-estar dos servidores. Sua trajetória no IFSP foi marcada pela responsabilidade, gentileza e profissionalismo.

Neste momento de dor, a comunidade do IFSP se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando as mais sinceras condolências.