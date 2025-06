Mutirão Emergencial Realiza Reparo em Canal de Irrigação na Colônia do Piaguí – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, informa que no dia 20 de maio foi realizado, em regime de mutirão e de forma emergencial, o reparo no canal principal de irrigação da Colônia do Piaguí, em razão de uma ruptura no sistema.

Aproveitando o fechamento do canal, também foi realizada a limpeza e a adaptação de um dos braços do sistema de irrigação, denominado S4, localizado nas proximidades do bairro Santa Edwiges. Esta intervenção também foi executada em regime de mutirão, contando com o apoio de produtores e moradores da região.

Aproveitamos para informar que o mutirão anual de limpeza dos canais da Colônia do Piaguí, tradicionalmente realizado após a colheita do arroz, está previsto para o próximo dia 23 de junho.