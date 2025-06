Marrocos x Tunísia; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Marrocos x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e tudo sobre o amistoso internacional – 06/06/2025

As seleções de Marrocos e Tunísia se enfrentam nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, em um aguardado amistoso internacional que promete movimentar o cenário do futebol africano. O duelo será disputado no Stade Mohamed V, em Casablanca, com início às 17h (horário de Brasília), e servirá como preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo e outras competições continentais.

Se você chegou até aqui buscando informações sobre o jogo, a seguir estão todas as informações completas.

Onde vai passar Marrocos x Tunísia ao vivo?

O confronto entre Marrocos e Tunísia terá transmissão ao vivo pelo canal beIN Sports em regiões do Norte da África e Oriente Médio. Para o Brasil, ainda não há confirmação de exibição em TV aberta, mas o jogo poderá ser acompanhado ao vivo por plataformas de streaming esportivo como:

FIFA+ (quando disponível)

(quando disponível) Star+ ou ESPN App , caso haja liberação de última hora

, caso haja liberação de última hora YouTube oficial das federações, que em alguns casos transmite amistosos gratuitamente

Além disso, portais como Sofascore, OneFootball e Flashscore oferecerão tempo real com estatísticas e comentários ao vivo.

Horário e local da partida

Data: Sexta-feira, 6 de junho de 2025

Sexta-feira, 6 de junho de 2025 Horário: 17h (de Brasília) | 21h (horário local)

17h (de Brasília) | 21h (horário local) Local: Stade Mohamed V – Casablanca, Marrocos

Prováveis escalações

🇲🇦 Marrocos – Técnico: Walid Regragui

Marrocos deve ir a campo com força máxima, com destaques como Hakimi e Ziyech.

Provável escalação:

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

🇹🇳 Tunísia – Técnico: Jalel Kadri

A Tunísia também deve escalar sua equipe principal, com foco na organização defensiva e jogadas rápidas.

Provável escalação:

Dahmen; Talbi, Bronn, Maaloul, Drager; Skhiri, Laïdouni, Mejbri; Msakni, Jaziri, Khazri.

Retrospecto e clima do confronto

Marrocos e Tunísia são duas das principais forças do futebol africano e não se enfrentavam há sete anos. O último confronto terminou em empate, e este amistoso servirá para ajustes táticos e testes de elenco antes de compromissos oficiais importantes, como a Copa Africana de Nações 2025.

Ambas as equipes chegam com bons desempenhos recentes. Marrocos quer repetir o bom futebol que o levou às semifinais da Copa do Mundo 2022, enquanto a Tunísia aposta em jovens talentos para renovar seu elenco.

Palpite e expectativa

Por se tratar de um amistoso, o confronto deve ser equilibrado, com chances de gols para os dois lados. O favoritismo é leve para Marrocos, que joga em casa e conta com jogadores mais experientes no cenário internacional.

Fique ligado! Para mais atualizações sobre amistosos internacionais e notícias do futebol africano, continue acompanhando nossos conteúdos.