Livro do Museu do Folclore ainda repercute no meio literário

O livro As Receitas que Contam Histórias, que integra a Coleção Cadernos de Folclore do Museu do Folclore de São José dos Campos, continua repercutindo no meio literário. A obra está entre os lançamentos que vêm ocorrendo no 4º Festival Elos da Língua, realizado no distrito de São Francisco Xavier desde o dia 30 de maio.

O momento ocorrerá no sábado (7), as 17h30, no Dona Xica Café (Rua 25 de Novembro, 104), onde também haverá distribuição do livro. A obra foi produzida pela própria equipe do Museu do Folclore, com criação e organização de Camila Inês (gestora) e ilustrações de Marcela Souza (pesquisadora).

Além destas duas profissionais, também participaram da concepção, pesquisa, textos, curadoria e revisão as colaboradoras Maira Domingues, Silvia Maria Souza, Janice Aboim, Mariana Boujadi, Janaina Araújo e José Eduardo Ribeiro.

Livros que fazem parte da coleção | Foto: Divulgação

A Coleção Cadernos de Folclore já tem 30 volumes publicados. Todos estão disponíveis para leitura e download em PDF pelo site do Museu do Folclore. O livro As Receitas que Contam Histórias também pode ser retirado gratuitamente na biblioteca do museu.

Tema

O festival acontecerá até 8 de junho (domingo) com o tema Toda palavra lavra. A programação conta com mesas literárias, lançamentos de nova obras, feira de livros, shows, peças teatrais, sessões de cinema, oficinas, contação de histórias, intervenções artísticas e atividades para crianças.

A curadoria é coletiva e formada pelo escritor Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio Machado de Assis; Patrícia Ioco, da Pi Cultural; Bartira Moura e Maurício Moncosso, idealizadores do projeto.

Abertura do festival realizado em SFX | Foto: Divulgação

A iniciativa é da Associação Amigos da Biblioteca, de São Francisco Xavier, com apoio da Prefeitura de São José e Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas dependências funcionam desde 1997 na região norte, em Santana, no Parque da Cidade.

Museu do Folclore de SJC

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 ou (12) 3924-7354

www.museudofolclore.org



