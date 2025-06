Jardim Cerejeiras recebe 5ª edição do Conexão Juventude

Lucas Lemes





A Prefeitura de São José dos Campos realiza no próximo domingo (8) a 5ª edição do Conexão Juventude 2025. Desta vez, o local da festa será no Poliesportivo Jardim Cerejeiras, região leste da cidade. A abertura dos portões acontece às 13h.

Com cinco horas de duração, o evento oferece uma tarde de lazer, entretenimento, cultura, saúde e serviços gratuitos para famílias, jovens e crianças.

No clima de Festa Junina, o Forró do Garibaldi sobe ao palco principal para espalhar a alegria do arraiá. Além do show, o palco recebe também a equipe de profissionais em Educação Física da Prefeitura para o Aulão de Dança. O esquenta fica por conta do DJ Romarinho, no comando do compasso durante toda a tarde.

O Conexão Juventude abre espaço para a cultura urbana, com apresentações de hip hop, batalhas de MCs e breakdance, além de oficinas de artes marciais (Sanda, Judô, Boxe e Taekwondo), atividades esportivas de futebol e basquete e diversas opções de entretenimento, como a Tenda Games com realidade virtual e a Tenda da Beleza, oferecendo serviços de maquiagem e design de sobrancelhas.

A Rua de Lazer leva um espaço dedicado para as crianças no Conexão, com monitoria preparada para brincar e garantir a segurança de todos, e ainda tem brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão-doce!

O evento também contará com a participação de instituições como a Unesp, que fornecerá informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico; o Fundo Social de Solidariedade, com a distribuição de roupas e brinquedos novos; Secretaria de Mobilidade Urbana, com jogos educativos sobre regras de trânsito e teste de bafômetro; e a Secretaria de Saúde, realizando testes rápidos de HIV, Hepatites B e C, e Sífilis, com resultados em até 30 minutos.

Além disso, o Conexão Juventude disponibilizará serviços de orientação profissional e oportunidades de emprego e estágio por meio do PAT e CIEE; avaliação física gratuita com o CMAF; e informações sobre direitos das pessoas com deficiência, igualdade racial, direitos das mulheres, idosos e prevenção ao uso de drogas, oferecidas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

Conexão Juventude

Local: Poliesportivo Jardim Cerejeiras

Endereço: Rua 23 de Dezembro, 400 – Jardim Cerejeiras

Horário: 13h às 18h



Atrações Imperdíveis

Shows: Forró do Garibaldi e DJ Romarinho.

Tenda do Hip Hop: Batalhas de MCs e apresentações de breakdance, modalidade olímpica.

Aulão de Dança: Com profissionais de educação física.

Oficinas de Artes Marciais: Sanda, Judô, Boxe e Taekwondo.

Oficinas de Futebol e Basquete: Para os amantes do esporte.

Tenda Games: Realidade Virtual, Basquete Eletrônico, Totem de Foto e Plataforma 360.

Tenda da Beleza: Serviços de maquiagem e design de sobrancelhas.

Educação e Profissionalização

UNESP: Informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico (pilhas, baterias, etc.).

PAT e CIEE: Orientações profissionais, oportunidades de emprego e estágios.

GAMT: Assessoria vocacional e comportamental para jovens.

Saúde e Bem-estar

Testes Rápidos: HIV, Hepatites B e C, e Sífilis – resultados em 30 minutos.

Zoonoses: Orientações sobre o combate à dengue, com exposição educativa.

Secretaria de Mobilidade Urbana: Jogos educativos sobre regras de trânsito e teste de bafômetro.

CMAF: Avaliação física gratuita, incluindo testes de flexibilidade e circunferência abdominal.

Lazer e Diversão

Rua de Lazer: Atividades como pintura, tênis de mesa, xadrez, dama, perna de pau, vôlei e outros jogos.

Fundação Cultural: Oficinas de história em quadrinhos.

Pipoca e Algodão Doce: Distribuição gratuita para todos.

Corte de Cabelo e Caricaturas: Serviços gratuitos para os participantes.

Parcerias e Apoios

Fundo Social de Solidariedade: Distribuição de roupas e brinquedos novos ou em bom estado de conservação.

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão: Informações sobre direitos das pessoas com deficiência, igualdade racial, direitos das mulheres, idosos e prevenção ao uso de drogas.

Instituto Alpha Lumen: Mini planetário para observação astronômica.



