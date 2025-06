Hungria x Suécia; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Hungria x Suécia: Onde assistir, escalações e tudo sobre o amistoso no Puskas Arena

Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, a seleção da Hungria recebe a seleção da Suécia em um amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será realizada no emblemático Puskas Arena, em Budapeste, com início previsto para as 18h30 (horário local do Reino Unido).

Onde assistir Hungria x Suécia ao vivo?

Para os fãs que querem acompanhar o duelo ao vivo, a transmissão oficial será feita por canais esportivos parceiros que detêm os direitos para jogos internacionais. No Brasil, a partida poderá ser assistida em canais de esportes que costumam exibir amistosos e jogos de seleções europeias. Além disso, serviços de streaming oficiais e plataformas digitais das emissoras também devem disponibilizar a transmissão online. Fique atento para confirmar a grade local próxima à data.

Informações da partida

Data: 6 de junho de 2025

6 de junho de 2025 Horário: 18h30 (UK)

18h30 (UK) Local: Puskas Arena, Budapeste, Hungria

Puskas Arena, Budapeste, Hungria Competição: Amistoso internacional

Expectativas e panorama das equipes

A Hungria vem de uma temporada difícil, com poucos resultados positivos e busca se reencontrar antes do início das eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Marco Rossi espera usar este amistoso para testar algumas opções no time e buscar a confiança dos jogadores.

Por outro lado, a Suécia está em ótima fase, com uma sequência positiva de vitórias, e chega para o confronto como favorita. Sob o comando de Jon Dahl Tomasson, a equipe busca manter o ritmo forte e ajustar o time para as competições oficiais que virão no segundo semestre.

Escalações prováveis

Hungria (possível formação 4-3-3)

Goleiro: Dibusz

Defesa: Orban, Marton Dardai, Atilla Szalai, Bolla

Meio-campo: Bence Dardai, Tamas Nikitscher, Milos Kerkez

Ataque: Daniel Gazdag, Dominik Szoboszlai, Barnabas Varga

Suécia (possível formação 3-4-3)

Goleiro: Johansson

Defesa: Carl Starfelt, Hien, Gudmundsson

Meio-campo: Holm, Yasin Ayari, Anton Saletros, Sema

Ataque: Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Alexander Isak

Destaques para a ausência de Victor Lindelof, que está fora do jogo por questões pessoais, e para o jovem Barnabas Varga, que deve liderar o ataque da Hungria.

Prognóstico e palpites

Com a Hungria buscando uma vitória para retomar a confiança, e a Suécia em alta, o jogo promete ser equilibrado, com chances para ambos os lados. A aposta mais provável é que a Suécia vença pelo placar apertado de 2 a 1, mas a torcida húngara espera um resultado surpreendente jogando em casa.

Se você é fã de futebol e quer acompanhar esse amistoso internacional, fique ligado nos canais esportivos e plataformas digitais para assistir ao vivo e conferir as escalações oficiais antes da bola rolar.

