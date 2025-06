Geórgia x Ilhas Faroé; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Geórgia x Ilhas Faroé: onde assistir ao vivo, horário, escalações e tudo sobre o amistoso internacional – 05/06/2025

Nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025, a seleção da Geórgia recebe a equipe das Ilhas Faroé em mais um confronto de amistosos internacionais, servindo como preparação para os desafios da próxima temporada e afinação de elenco. A partida será realizada no Stadioni Ragbi Arena, em Tbilisi, com início marcado para 13h (horário de Brasília).

Se você pesquisou “Geórgia x Ilhas Faroé onde assistir”, “Geórgia x Ilhas Faroé ao vivo hoje”, ou quer saber escalações, data, horário e como acompanhar o jogo online, veja abaixo todas as informações atualizadas com foco em SEO e conteúdo original.

Onde assistir Geórgia x Ilhas Faroé ao vivo?

O amistoso entre Geórgia e Ilhas Faroé não terá transmissão na TV aberta no Brasil, mas você poderá acompanhar o jogo por plataformas de streaming esportivo internacionais, como a UEFA TV, onde muitos amistosos envolvendo seleções europeias são transmitidos gratuitamente, mediante cadastro.

Além disso, sites como Flashscore, 365Scores, OneFootball e Sofascore farão a cobertura em tempo real com placar ao vivo, escalações atualizadas, estatísticas e comentários minuto a minuto.

Horário e local da partida

Jogo: Geórgia x Ilhas Faroé

Geórgia x Ilhas Faroé Data: Quinta-feira, 5 de junho de 2025

Quinta-feira, 5 de junho de 2025 Horário: 13h (de Brasília) / 17h (horário local)

13h (de Brasília) / 17h (horário local) Local: Stadioni Ragbi Arena, Tbilisi, Geórgia

Prováveis escalações

Geórgia – Técnico: Willy Sagnol

A seleção georgiana vem ganhando destaque com jovens talentos e nomes experientes. O técnico francês deve escalar força máxima neste amistoso.

Provável escalação:

Goleiro: Giorgi Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili Defensores: Kverkvelia, Khocholava, Dvali

Kverkvelia, Khocholava, Dvali Meio-campo: Kvekveskiri, Chakvetadze, Kiteishvili, Lobjanidze

Kvekveskiri, Chakvetadze, Kiteishvili, Lobjanidze Ataque: Mikautadze, Kvaratskhelia, Zivzivadze

Ilhas Faroé – Técnico: Håkan Ericson

Com um elenco mais modesto, a seleção das Ilhas Faroé aposta em organização defensiva e jogo coletivo.

Provável escalação:

Goleiro: Nielsen

Nielsen Defensores: Nattestad, Gregersen, Davidsen

Nattestad, Gregersen, Davidsen Meio-campo: Hansson, Askham, Andreasen, Olsen

Hansson, Askham, Andreasen, Olsen Ataque: Vatnhamar, Bjartalid, Mikkelsen

Momento das seleções

A Geórgia vem em boa fase, com vitórias expressivas em jogos recentes, e aposta na estrela Khvicha Kvaratskhelia, destaque do Napoli na Série A italiana. Já as Ilhas Faroé buscam consolidar sua geração e mostrar evolução no cenário europeu.

Palpite e expectativa

Apesar de ser um amistoso, a expectativa é de que a Geórgia domine a partida com maior posse de bola e volume ofensivo. As Ilhas Faroé devem atuar recuadas, tentando aproveitar contra-ataques. O palpite é uma vitória da Geórgia por 2 a 0.

Conclusão

Para quem busca por “como assistir Geórgia x Ilhas Faroé ao vivo”, a melhor alternativa é acompanhar via UEFA TV ou em tempo real nos aplicativos de esportes. O jogo promete ser uma boa oportunidade para observar talentos emergentes da Geórgia e avaliar o crescimento técnico das Ilhas Faroé.

Fique ligado e aproveite o amistoso europeu nesta quinta-feira!