Geo-Rio entrega mais duas obras de contenção, uma no Cosme Velho e outra na Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As obras da Ladeira do Ascurra duraram oito meses e custaram R$3,2 milhões. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Geo-Rio, concluiu mais duas obras de contenção de encostas, em diferentes regiões da cidade. A primeira, na Ladeira do Ascurra, no Cosme Velho, Zona Sul da cidade, e a segunda, na Rua Tobias Moscoso, na Tijuca, na Grande Tijuca. As intervenções fazem parte do conjunto de ações estratégicas da fundação, que conta com reconhecimento nacional e internacional pela sua atuação em engenharia de encostas e prevenção de deslizamentos.

As obras da Ladeira do Ascurra, nos números 163 e 186, duraram oito meses e custaram R$3,2 milhões. A via é um dos acessos ao Hospital Adventista Silvestre, essencial para moradores e serviços de emergência da região. Ao todo, foram executados 140 metros quadrados de cortina atirantada e 120 metros quadrados de cortina ancorada, estruturas fundamentais para conter o avanço da encosta. Também foram aplicados 225 metros quadrados de biomanta vegetal, para controle da erosão, e construídos 50 metros quadrados de muro ancorado e estaqueado, além da recuperação de 20 metros quadrados de um muro de pedra existente. A fundação ainda instalou 60 metros de vigas estaqueadas, reforçando a estabilidade do terreno.

Já na Rua Tobias Moscoso, na Tijuca, a Geo-Rio concluiu uma obra de contenção que foi executada após vistoria técnica identificar sinais de instabilidade na encosta, com risco para a população. O projeto foi concluído em quatro meses e contou com a aplicação de soluções modernas e sustentáveis, como a instalação de tela de aço ao longo de 117 metros quadrados, construção de muro com contrafortes chumbados de 31,6 metros, viga chumbada de 30 metros e ancoragens isoladas. Com investimento de R$579 mil, a ação garantiu a estabilidade da encosta.

As duas entregas reforçam o compromisso da Prefeitura do Rio e da Fundação Geo-Rio com a prevenção de desastres e a preservação de vidas. Somente este ano, a Geo-Rio já concluiu 16 novas obras em diversas regiões da cidade, com serviços como concreto projetado, cortinas atirantadas, solo grampeado, biomantas, muros estaqueados e sistemas de drenagem. Entre os destaques estão as contenções na comunidade da Tavares Bastos, na Zona Sul, na Rua Dona Eliane, na Ilha do Governador, e na Avenida das Américas, na Zona Oeste.

Reconhecida pela sua expertise técnica, a fundação também tem atuado em apoio a outros estados, como no recente auxílio prestado ao Rio Grande do Sul durante a maior enchente de sua história. Desde 2021, a Geo-Rio investiu mais de R$308 milhões em mais de 260 obras de mitigação de riscos geotécnicos, reafirmando seu papel como um dos principais órgãos de engenharia pública do país.