Funtrab e SESI promovem oficinas de inclusão digital para pessoas com 60+ – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com o SESI, inicia nesta quinta-feira (5), uma ação especial voltada à inclusão digital da melhor idade. A iniciativa faz parte do Projeto 60+: Inclusão digital para a melhor idade, que oferecerá oficinas semanais dentro do Ônibus de Qualificação SESI, estacionado em frente à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, Campo Grande.

As oficinas serão realizadas todas as quintas-feiras, com duração de 1h30 cada, preferencialmente para pessoas com 60 anos ou mais. O objetivo é proporcionar mais autonomia, acesso à informação e habilidades tecnológicas para o público da terceira idade.

No mês de junho, os temas abordados serão:

Das 14h às 15h30: Manuseio de smartphones e aplicativos para celular

Das 15h30 às 17h: Funcionalidades do WhatsApp

As oficinas são gratuitas, com certificação nominal oferecida pelo SESI ao final da capacitação. As vagas são limitadas a 18 participantes por turma, garantindo um atendimento personalizado e de qualidade.

Para participar, é necessário realizar a pré-matrícula entrando em contato com a Funtrab pelo telefone (67) 3320-1411. A matrícula só será confirmada presencialmente, mediante a apresentação de um documento oficial com foto e a carteira de trabalho (física ou digital).

A ação segue até o mês de agosto, com novos temas a serem divulgados para os próximos meses. A parceria entre Funtrab e SESI reforça o compromisso com a valorização da pessoa idosa, promovendo o acesso às tecnologias que hoje fazem parte do cotidiano de todos.

“Essa ação é mais um passo importante para garantir que ninguém fique de fora do avanço tecnológico. A inclusão digital da pessoa idosa é essencial para que ela possa exercer seus direitos com autonomia, manter vínculos sociais e acessar serviços cada vez mais digitais. A Funtrab está de portas abertas para apoiar essa transformação, com ações práticas e parcerias que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, enfatiza Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

A iniciativa visa promover autonomia e confiança para o público 60+, ampliando o impacto social da inclusão digital no estado.

“Atualmente, muitas pessoas com mais de 50 ou 60 anos continuam no mercado de trabalho e ainda são responsáveis pelo sustento da família. Por isso, a parceria entre o Sesi e a Funtrab é fundamental para oferecer a elas o curso de inclusão digital do projeto 60+, ajudando esses profissionais a desenvolver novas habilidades e a se manter ativos no mercado.” — Régis Borges, superintendente do Sesi.

Comunicação Funtrab