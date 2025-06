Forte na defesa, São José vence as atuais campeãs da LBF

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Com grande desempenho defensivo, o Pontz São José Basketball virou para cima do Sesi Araraquara e venceu as atuais campeãs da LBF Caixa por 68 a 58, fora de casa, em partida disputada nesta quarta-feira (4), em Araraquara.

Com o resultado, as joseenses se mantêm firmes na quinta colocação do torneio, com 55,6% de aproveitamento, enquanto as araraquarenses seguem na vice-liderança da competição, com 81,3% de aproveitamento, e veem sua sequência de seis vitórias consecutivas terminar.

A armadora colombiana Manu Rios, com 20 pontos e sete assistência, e a pivô Lau Isaias, que veio do banco e registrou 15 pontos e sete rebotes, foram os principais nomes das Águias na partida. Enquanto isso, Vitória Marcelino fez 16 pontos e foi a cestinha do time mandante.

O time joseense volta à quadra no próximo sábado (7), quando recebe o líder da competição, o Sampaio Correia, às 19h, no ginásio Linneu de Moura, com entrada gratuita ao torcedor.

