Exposição na Alesp lembra os 100 anos da Coluna Prestes

O centenário da Coluna Prestes é o tema de exposição na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que abre nesta quinta-feira (5), a partir das 19h.

A marcha da coluna aconteceu de 1925 a 1927 e foi um dos movimentos políticos mais importantes da história do país, fundamental para o transcorrer da política brasileira nas décadas seguintes do século passado.

A mostra, com cerca de 150 fotos e reportagens da época, vai até o dia 12 de junho, e retrata a trajetória de 25 mil quilômetros percorridos ao longo de 13 estados por militares aliados a Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, no movimento conhecido como Tenentismo.

A coluna, adversária do governo federal do então presidente Artur Bernardes, defendia o fim do coronelismo na política, as fraudes eleitorais comuns no período e o autoritarismo do governo central.

“Quando falamos da marcha da coluna, não se trata apenas da insatisfação de algumas pessoas, trata-se da insatisfação de uma Nação”, explica o jornalista Yuri Abyaza Costa, neto de Miguel Costa, que comandou o grupo ao lado de Luiz Carlos Prestes.

Depois da Alesp, a exposição segue por um circuito de escolas públicas.