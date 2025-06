Escola da rede municipal de ensino participa de ação do projeto “Tô de boa… Drogas nem pensar!” – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos (Secom) e Sedu/Divulgação

A Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), vem realizando uma série de ações dirigidas aos alunos do Ensino Fundamental anos finais, da rede municipal de ensino, com o objetivo de proporcionar orientação e conscientização sobre o uso e abuso de drogas.

Na E.M. “Prof. Flávio de Souza Nogueira”, localizada na Vila Fiori, na Zona Norte da cidade, o ciclo de atividades com essa temática se encerrou nesta terça-feira (3), contando, mais uma vez, com a participação do ex-delegado André Moron, palestrante do projeto “Tô de boa… Drogas nem pensar!”.

Na ocasião, a escola contou também com a participação de uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), da qual faz parte também o cão-terapeuta Buddy, que interagiu com o grupo de estudantes.

“É um projeto que visa fazer um alerta aos estudantes sobre os riscos e as consequências do uso de substâncias psicoativas, para que eles possam fazer escolhas mais assertivas em suas vidas, focando em um futuro com qualidade de vida e bem-estar”, afirma André Moron.

Na E.M. “Prof. Flávio de Souza Nogueira” a participação foi de aproximadamente 450 alunos. “O envolvimento deles é muito grande. Existe uma curiosidade natural sobre o assunto e é o momento ideal para fornecermos informações que vão ajudá-los a tomar decisões saudáveis em relação a essa temática”, completa a diretora da escola, Tathiana Denser Schoba.

“Na aula expositiva, ministrada aos alunos, um dos assuntos centrais foi explicar o que são drogas, mas também informar que há outras substâncias, muito presentes no dia a dia das famílias, e de forma lícita, como medicamentos e também álcool e tabaco, por exemplo, que, dependendo da forma como são consumidos, também podem ser prejudiciais à saúde. Os alunos estão em uma faixa etária muito vulnerável, pela pressão social que enfrentam e também pela facilidade de acesso a essas substâncias. Então, é muito importante realizar esse tipo de ação preventiva”, comenta o professor Felipe Azevedo Borges, que leciona na escola.

O encerramento do projeto foi marcado por um momento especial: a presença do cão farejador da Polícia Militar. “Os alunos ficaram encantados ao acompanhar os comandos dados pelo policial e a empolgação foi ainda maior quando puderam se aproximar e acariciar o cachorro, formando uma animada fila para conhecê-lo de perto”, relata a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Flávia Arruda Costa, responsável pelo projeto.