Curso gratuito de coleta de sementes de espécies florestais será oferecido no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Os sorocabanos com idade a partir de 18 anos poderão participar, de 16 a 18 de junho, das 8h às 17h, do curso gratuito de coleta de sementes de espécies florestais no Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As inscrições poderão ser feitas, a partir das 9h da próxima segunda-feira (9), pelo link: https://tinyurl.com/curso-coletadesementes .

A iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Sindicato Rural de Sorocaba, e integra a programação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

Durante os três dias de curso, os alunos aprenderão sobre a identificação de espécies arbóreas, composição de banco de matrizes, coleta, beneficiamento e armazenamento de frutos e sementes, além de conhecer os biomas existentes no Estado de São Paulo.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected].