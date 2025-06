Casa da Juventude elege vencedora do 2º Concurso Rainha do Samba no Pé na quadra da Império Serrano – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nataly Manhães, representante da Beija-Flor de Nilópolis, foi eleita a Rainha do Samba no Pé deste ano – Divulgação

A Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) promoveu a segunda edição do Concurso Rainha do Samba no Pé, um evento que celebrou a cultura popular e exaltou o protagonismo feminino e juvenil no samba. No último domingo (1/6), a quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, em Madureira, foi palco de um encontro gratuito e emocionante no coração de Madureira, Zona Norte do Rio.

Nesta edição, 20 candidatas de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro foram selecionadas entre mais de 50 inscritas na fase de seletiva. Elas disputaram o título em uma competição marcada por fortes emoções, beleza, energia, carisma e muito samba no pé. A Secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues, destacou a importância de valorizar o samba e a cultura carioca na cidade.

– Esse concurso é um momento muito feliz tanto para quem participa quanto para nós da JUVRio. O samba é um nicho de mercado muito interessante para quem quer trabalhar com indústria criativa e está na raiz cultural do povo do Rio de Janeiro e, com essa iniciativa, a gente quer exatamente isso: proporcionar espaços de multiplicação e transmissão da nossa herança cultural que jamais vai morrer.

As vencedoras da primeira edição — Sheryland Neal (Porto da Pedra, Rainha), Jheni Gomes (Inocentes de Belford Roxo, Princesa) e Lalih Branco (Inocentes de Belford Roxo, Musa) — estiveram presente no evento e passaram a coroa para a nova campeã. Nataly Manhães, representante da Beija-Flor de Nilópolis, foi eleita a Rainha do Samba no Pé deste ano.

– Quando anunciaram meu nome, eu senti uma mistura de alegria e gratidão. Tudo valeu a pena: os ensaios, o esforço e a paixão que sempre tive pelo samba. Foi um momento mágico e essa conquista representa muito pra mim. Não é só uma faixa. É o reconhecimento de uma história construída com amor pela cultura. Representar a Casa da Juventude é uma honra e responsabilidade. Quero inspirar outras meninas a acreditarem nos seus sonhos, a se expressarem através da dança e a valorizarem a nossa história – disse Nataly Manhães.

O título de Princesa ficou com Carolzinha, representante da Beija-Flor de Nilópolis. Já a Musa escolhida neste ano foi Bete Simpatia, representante da Alegria do Villar.

Com uma programação diversificada, a segunda edição do concurso Rainha do Samba no Pé ofereceu serviços gratuitos de beleza como trancistas, barbeiro e designer de sobrancelhas, trazidos pela Casa da Juventude.

O corpo de jurados foi composto por grandes nomes do samba, como Nilce Fran (vice-presidente da Portela), Thuane Werneck (Rainha do Carnaval do Rio 2025), Rhuanda Monteiro (Primeira Princesa do Carnaval do Rio), Andressa Marinho (Rainha de Bateria da Unidos de Padre Miguel), Selminha Sorriso (1ª Porta-Bandeira da Beija-Flor), Quitéria Chagas (Rainha de Bateria do Império Serrano), Alex Coutinho (diretor de passistas do Paraíso do Tuiuti), Dewson Mascote (professor de samba da Casa da Juventude), Diego Carbonell (diretor de sustentabilidade da Liga RJ), Thai Rodrigues (Rainha de Bateria da Unidos da Ponte) e Bárbara Sheldon (musa da Unidos da Ponte) e Carol Cardoso (diretora da ala das passistas da Império Serrano).

A Corte Real Momesca do Rio de Janeiro também fez uma participação especial, contribuindo para abrilhantar ainda mais o evento com muito samba e animação.