Campus Carapicuíba realiza sua 1ª Audiência Pública no dia 25 de junho – IFSP

Encontro será realizado no CEEC Planalto e pretende apresentar as ações do IFSP à comunidade local

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Carapicuíba realiza, no dia 25 de junho, sua 1ª Audiência Pública, com início às 19h, no CEEC Planalto, localizado na Estrada do Jacarandá, 2871, no bairro Planalto, em Carapicuíba.

O evento marca um momento importante de diálogo entre a instituição e a sociedade, promovendo transparência, escuta ativa e prestação de contas sobre as ações do campus. Durante a audiência, serão apresentadas as principais iniciativas desenvolvidas desde a implantação do Campus Carapicuíba, bem como os projetos em andamento e as perspectivas futuras.

Para o diretor-geral do campus, Vitor Marçulli, o evento representa o início de um novo capítulo na história da educação pública na região: “A realização da primeira audiência pública no dia 25 de junho marca o reencontro da comunidade de Carapicuíba com um projeto sonhado há mais de uma década. É o primeiro passo concreto para construirmos juntos um campus conectado às necessidades reais da população — e, sobretudo, para ampliar as oportunidades dos jovens que sonham com um futuro melhor por meio da educação.”

O reitor do IFSP, Silmário Santos, destaca a importância de iniciativas como essa no fortalecimento da rede federal: “As audiências públicas são espaços democráticos que reforçam o compromisso do IFSP com a gestão participativa. O Campus Carapicuíba tem desempenhado um papel estratégico na expansão da educação profissional no estado de São Paulo, e ouvir a comunidade é essencial para seguirmos avançando”, declarou.

A audiência é aberta ao público e todos os moradores da região, estudantes, servidores, lideranças locais e representantes de instituições públicas e privadas estão convidados a participar.