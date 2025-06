Bulgaria x Cyprus; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Bulgaria x Cyprus: Onde Assistir, Escalações e Tudo Sobre o Jogo Amistoso

Nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, o amistoso internacional entre Bulgaria x Cyprus promete movimentar o futebol europeu. A partida será realizada no Stadion Vasil Levski, em Plovdiv, com início às 17h (horário do Reino Unido). Para os fãs brasileiros, o duelo acontecerá às 13h (horário de Brasília).

Onde Assistir Bulgaria x Cyprus?

Para quem quer acompanhar ao vivo Bulgaria x Cyprus, a transmissão será feita em canais esportivos que detêm os direitos para amistosos internacionais na Europa, além das plataformas de streaming oficial das respectivas federações nacionais de futebol. No Brasil, o jogo poderá ser acompanhado via serviços de streaming esportivos que cobrem jogos internacionais amistosos, como o Star+ ou outros canais que costumam exibir partidas da UEFA.

Recomenda-se consultar a programação local para confirmar o canal exato, pois a disponibilidade pode variar conforme a região e operadora.

Previsão de Escalações Bulgaria x Cyprus

Bulgaria

O técnico Ilian Iliev deve entrar em campo com uma equipe ofensiva, buscando melhorar seu desempenho após resultados recentes abaixo da expectativa. A equipe não contará com o capitão Kiril Despodov, que segue em recuperação de lesão.

Goleiro: Dimitar Mitov (Aberdeen)

Dimitar Mitov (Aberdeen) Defesa: Nikolay Minkov, Valentin Antov, Alex Petkov, Anton Nedyalkov

Nikolay Minkov, Valentin Antov, Alex Petkov, Anton Nedyalkov Meio-campo: A. Kraev, Gruev, L. Petkov, Milanov, M. Petkov

A. Kraev, Gruev, L. Petkov, Milanov, M. Petkov Atacante: Vladimir Nikolov (que vem em boa fase no Slavia Sofia)

Cyprus

Pela equipe visitante, Akis Mantzios deve aproveitar para testar novos jogadores em preparação para a fase qualificatória da Copa do Mundo 2026. O goleiro titular será Joel Mall, e o ataque contará com Andronikos Kakoullis, buscando ampliar sua marca internacional.

Goleiro: Joel Mall

Joel Mall Defesa: Giannis Satsias, Christos Sielis, Konstantinos Laifis, Giorgos Malekkidis

Giannis Satsias, Christos Sielis, Konstantinos Laifis, Giorgos Malekkidis Meio-campo: Loizou, Kosti, Kastanos, Kypriakou, Tzionis

Loizou, Kosti, Kastanos, Kypriakou, Tzionis Atacante: Andronikos Kakoullis

Contexto e Expectativas

Bulgaria chega motivada para reencontrar a vitória após ter perdido o acesso à League B da UEFA Nations League. Com um grupo competitivo, Iliev quer aproveitar o amistoso para ajustar o time para as eliminatórias da Copa do Mundo, onde enfrentará seleções fortes como Espanha e Turquia.

Já a seleção de Cyprus busca retomar o caminho das vitórias depois de um início misto nas eliminatórias. O amistoso contra Bulgaria será fundamental para afinar o time e dar ritmo aos jogadores antes dos próximos compromissos.

Dicas para Assistir ao Jogo Bulgaria x Cyprus

Confira o horário local e ajuste para o seu fuso horário (no Brasil, o jogo será às 13h).

Verifique os canais esportivos e plataformas de streaming que possuem direitos de transmissão da UEFA ou das federações nacionais.

Acompanhe também as redes sociais oficiais das seleções para atualizações em tempo real e possíveis links oficiais para assistir ao vivo.

Sites especializados em futebol e apostas esportivas podem disponibilizar informações em tempo real sobre escalações, estatísticas e transmissão.

Se você está buscando onde assistir Bulgaria x Cyprus ao vivo, horários, escalações atualizadas e mais detalhes sobre esse amistoso internacional, este artigo traz tudo que você precisa para não perder nenhum lance.

