ASSISTIR AO VIVO Venezuela x Bolívia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

A partida entre Venezuela x Bolívia é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (06) às 22 hs (horário de Brasília). A partida ttem Venezuela omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Venezuela x Bolívia: Onde assistir, escalações e tudo sobre a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A seleção da Venezuela recebe a equipe da Bolívia em uma partida decisiva pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O duelo acontece no dia 6 de junho de 2025, às 22h (horário de Brasília), no Estadio Monumental de Maturín, e promete ser emocionante para os fãs de futebol sul-americano.

Onde assistir Venezuela x Bolívia ao vivo?

Os torcedores que querem acompanhar Venezuela x Bolívia ao vivo poderão assistir à partida pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+, que detém os direitos de transmissão das Eliminatórias da CONMEBOL. A cobertura começa cerca de 30 minutos antes do apito inicial, com análises e escalações.

Previsão de escalações e novidades dos times

Venezuela

A Venezuela, comandada pelo técnico Fernando Batista, chega com uma equipe motivada para garantir a vaga no playoff da Copa do Mundo. O destaque fica para Salomón Rondón, atacante experiente que tem sido fundamental nas partidas contra a Bolívia, onde já marcou cinco gols nas últimas duas partidas.

Além disso, a jovem promessa Alessandro Milani, do Lazio, pode fazer sua estreia na seleção, mostrando a renovação da equipe. O meia Yeferson Soteldo está confirmado e deve fazer sua 50ª partida pela Vinotinto, ao lado do veterano Tomas Rincón, que pode alcançar 142 jogos pela seleção.

Provável escalação da Venezuela:

Rómulo Otero; Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Roberto Rosales, Gabriel Cichero; Jefferson Savarino, Jhon Chancellor, Tomás Rincón, Yeferson Soteldo; Josef Martínez, Salomón Rondón.

Bolívia

A Bolívia chega com desfalques importantes na defesa, como José Sagredo e Luis Paz, e também no meio-campo, com ausência de Ramiro Vaca e Boris Céspedes. O técnico Óscar Villegas deve apostar na força do atacante Miguelito, que tem sido um dos jogadores mais eficazes da equipe nas Eliminatórias.

Com um time mais jovem e inexperiente, a Bolívia tentará surpreender fora de casa e buscar pontos importantes para manter viva a esperança de classificação.

Provável escalação da Bolívia:

Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Luis Haquin, Leonel Justiniano; Moisés Villarroel, Boris Céspedes, Ramiro Vaca, Gilbert Álvarez; Juan Miguel, Marcelo Martins.

Análise da partida: quem leva a melhor?

A Venezuela vem com a vantagem do mando de campo e tem um histórico positivo contra a Bolívia em casa, onde venceu todos os jogos das Eliminatórias neste século. Já a Bolívia enfrenta dificuldades fora de casa, com seis derrotas em sete jogos recentes.

A vitória dos venezuelanos pode ser fundamental para manter a equipe no caminho da classificação direta ou, no mínimo, garantir um lugar no playoff.

Resumo rápido

Data e horário: 7 de junho de 2025, às 22h (Brasília)

7 de junho de 2025, às 22h (Brasília) Local: Estadio Monumental de Maturín, Venezuela

Estadio Monumental de Maturín, Venezuela Transmissão: ESPN Brasil e Star+

ESPN Brasil e Star+ Prováveis escalações: Venezuela e Bolívia com destaques para Rondón e Miguelito

Venezuela e Bolívia com destaques para Rondón e Miguelito Palpite: Venezuela favorita para vencer devido à boa campanha em casa e histórico positivo contra a Bolívia

Este artigo foi elaborado para quem busca saber onde assistir Venezuela x Bolívia, além de informações atualizadas sobre escalações e análise da partida. Fique ligado para acompanhar este jogo crucial nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e não perder nenhum lance!

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.