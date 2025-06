Argélia x Ruanda; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Argélia x Ruanda: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e tudo sobre o amistoso internacional – 05/06/2025

Nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025, as seleções de Argélia e Ruanda se enfrentam em um amistoso internacional, no Stade Mohamed-Hamlaoui, em Constantine, a partir das 16h (horário de Brasília). A partida serve como preparação para competições continentais futuras, além de ser uma oportunidade para testes de elenco por parte dos treinadores.

Se você está buscando “onde assistir Argélia x Ruanda ao vivo” ou informações sobre escalações e contexto do jogo, este artigo traz todos os detalhes para você não perder nenhum lance.

Onde assistir Argélia x Ruanda ao vivo?

O amistoso entre Argélia e Ruanda terá transmissão ao vivo através do canal esportivo beIN Sports (em países do norte da África e Europa) e também poderá ser acompanhado por plataformas de streaming como FuboTV (em algumas regiões). Para o público brasileiro, ainda não há confirmação de transmissão oficial, mas sites como Goal.com e 365Scores farão cobertura em tempo real com minuto a minuto, estatísticas e escalações.

Como chegam as seleções?

Argélia

A seleção argelina, que conta com nomes conhecidos do futebol europeu, como Riyad Mahrez (Al-Ahli) e Ismaël Bennacer (Milan), quer aproveitar o amistoso para testar novas peças e dar ritmo aos titulares. Após uma eliminação precoce na última Copa Africana de Nações, o técnico Djamel Belmadi procura reconstruir a confiança da equipe e preparar a base para as próximas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ruanda

A seleção de Ruanda, por sua vez, encara o amistoso como um desafio importante para ganhar experiência contra uma equipe de tradição. Sob o comando do técnico Carlos Alós, o time busca consolidar um sistema defensivo sólido e aproveitar contra-ataques rápidos. Destaque para o atacante Meddie Kagere, um dos mais experientes do elenco.

Prováveis escalações

Argélia (4-2-3-1):

M’Bolhi; Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Feghouli, Belaili; Slimani.

Técnico: Djamel Belmadi.

Ruanda (4-4-2):

Ndayishimiye; Omborenga, Rwatubyaye, Mutsinzi, Imanishimwe; Bizimana, Niyonzima, Mugisha, Manishimwe; Kagere, Tuyisenge.

Técnico: Carlos Alós.

Palpite e expectativas

A Argélia é favorita, jogando em casa e com elenco superior tecnicamente. No entanto, a Ruanda pode surpreender com sua consistência tática. A expectativa é de um jogo movimentado, com a Argélia dominando a posse de bola e buscando espaços no setor defensivo adversário.

Palpite: Argélia 2 x 0 Ruanda

Conclusão

O confronto entre Argélia x Ruanda promete ser interessante, especialmente para os fãs que acompanham o futebol africano e as movimentações das seleções em período de testes. Agora que você já sabe onde assistir ao vivo Argélia x Ruanda, além das prováveis escalações e do horário da partida, prepare-se para acompanhar mais um duelo internacional nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025.