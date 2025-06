AME inicia PRONTO ATENDIMENTO para casos leves de síndrome gripal – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A partir desta quinta-feira (05), o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) localizado no bairro do Pedregulho passa a oferecer atendimento especializado para casos leves de síndrome gripal, para pacientes com febre, dor de garganta, tosse, coriza e outros sinais comuns.

O atendimento será realizado das 17h às 22h, para pessoas a partir de 12 anos.Não precisa agendar com antecedência, todos os pacientes serão atendidos.

IMPORTANTE: Pacientes com sintomas mais graves como, febre persistente, dor súbita no peito, falta de ar, tontura ou desmaios devem buscar atendimento diretamente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Os pacientes serão atendidos por médicos e enfermeiros, caso haja necessidade poderão receber medicamentos via oral e/ou injetável, que serão disponibilizados no próprio AME. Em casos de sintomas mais graves, o munícipe será encaminhado à UPA.

A medida tem como objetivo acelerar o atendimento do paciente que apresenta quadros gripais mais leves, desafogando a UPA, que tem como prioridade atender casos de urgência e emergência.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a influenza, que está disponível para toda a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. E, no próximo sábado (07), das 8h às 12h, a vacina contra a influenza e a atualização da caderneta estarão disponíveis nas UBSs da COHAB, Pedregulho e Parque São Francisco.