Agência Minas Gerais | Empresa de energia fotovoltaica investe R$ 1,42 bilhão e inaugura unidade no Noroeste de Minas

Relacionadas



Uma nova usina de energia fotovoltaica foi inaugurada nesta quarta-feira (4/6), em Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, com um investimento privado de R$ 1,42 bilhão, atraído inteiramente pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas.

A nova unidade da Newave Energia S.A tem capacidade instalada de 435,8 megawatts-pico (MWp) e vai gerar 300 empregos diretos na região, além de incrementar a produção de energia fotovoltaica em Minas, que já é líder nacional com 21,2% da produção do Brasil.

Constituída em 2021, a Newave possui em seu portfólio 2,5 gigawatts (GW) em projetos de energia eólica e solar, e atua também como comercializadora para venda de energia no varejo. O empreendimento conta com investidores de relevância, como a Gerdau, maior multinacional brasileira produtora de aço, e a corretora de valores XP.

Energia fotovoltaica

Somente entre 2019 e 2025, já foram investidos cerca de R$ 81,2 bilhões no setor, em 71 projetos, gerando mais de 7 mil empregos. “O avanço é resultado de investimentos robustos, um ambiente natural propício à energia solar e, é claro, de políticas públicas eficazes, como o programa Sol de Minas”, analisa o secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Frederico Amaral e Silva.

“Minas é exemplo em transição energética, sendo o único estado no país a cumprir todas as etapas da campanha global Race to Zero para zerar as emissões de carbono até 2050”, afirma Frederico Amaral e Silva.

O gerente de Eletroeletrônicos, Energia e Transportes da Invest Minas, Renato Garcia, reforça o valor desses investimentos e a importância do segmento para o estado. “Este setor apresenta um cenário promissor, com liderança nacional e grandes investimentos, como este feito pela Newave. O Governo de Minas e a Invest Minas acreditam na continuidade do crescimento desse segmento no estado, com apoio na superação de desafios infraestruturais e de olho na transformação da cadeia como um todo”.