Agência Minas Gerais | Em São Paulo, governador destaca agro mineiro em um dos maiores eventos do setor no mundo

O governador Romeu Zema participou, nesta quinta-feira (5/6), da cerimônia de abertura de um dos maiores eventos do agro no mundo, o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), realizado em São Paulo (SP).

Ele destacou o compromisso do Governo de Minas com quem produz, fazendo com que os números no setor sejam cada vez melhores. “Diante de muito trabalho e apoio ao agro, nós conseguimos feitos que nunca haviam ocorrido antes em Minas, como o fato de que, em 2024, pela primeira vez na história, nosso agro superou a mineração. Foram mais de R$ 100 bilhões exportados no ano passado”.

Nos últimos cinco anos, o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento cresceu 16% em Minas Gerais, e a tendência de crescimento deve permanecer, diante da perspectiva de novas modalidades de crédito, seguros e financiamentos para os produtores rurais.

No primeiro bimestre de 2025, o setor manteve uma performance expressiva, representando 43% do total das exportações do estado – um recorde de melhor bimestre da série histórica. Foram US$ 2,6 bilhões em receita, crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, com um volume exportado de 1,4 milhão de toneladas. A agropecuária mineira respondeu por 10,5% das exportações do agro do Brasil em 2024.

Global Agribusiness Festival 2025

O GAFFFF é um evento internacional que se tornou um festival referência de cultura, música e gastronomia do universo agro. “É um momento em que os produtores têm condição de trocar experiências e aprimorar ideias para o setor, que é um dos mais importantes do mundo”, registrou o governador Romeu Zema.

Durante dois dias, serão realizados mais de 40 painéis, que reúnem entidades, lideranças e autoridades, quando o público poderá acompanhar mais de 200 palestrantes, além de aulas de gastronomia, feiras e shows de música sertaneja.