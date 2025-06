Ação de Educação Ambiental na E.M. “Dr. Achilles de Almeida” apresenta a importância de animais silvestres que vivem na região

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizou, nesta quinta-feira (5), o projeto Educação Ambiental nas Escolas, com o tema Animais do Medo, a 180 alunos da Escola Municipal “Dr. Achilles de Almeida”.

O projeto, que ocorre em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu), tem como intuito levar diferentes temáticas aos alunos da rede municipal de ensino e também faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

O objetivo foi oferecer aos alunos a oportunidade de reconhecerem os animais silvestres que vivem na cidade, aprendendo a conviver, respeitar essas espécies e descobrir a importância delas para o equilíbrio ambiental.

Outro objetivo foi, também, desmistificar crenças e mitos relacionados a algumas espécies, de forma lúdica, permitindo que as crianças lidem com os próprios medos e criem uma conexão emocional com o meio ambiente.

Como estratégia, a equipe de Educação Ambiental da Sema levou uma exposição de animais taxidermizados de espécies da região, como o saruê, teiú, diferentes tipos de aranhas, escorpiões, entre outros. Lá, eles puderam conferir características e curiosidades de cada animal.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), para sensibilizar e encorajar ações no mundo todo, em prol da proteção ambiental. Em Sorocaba, a inciativa faz parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, conforme prevê a Lei Municipal nº 8.812, de 15/07/2009.

Mais informações sobre essa e outras atividades de Educação Ambiental podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected].