Workshop é finalizado com propostas para o futuro Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Mariana Campos/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), finalizou, nesta quarta-feira (4), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, o workshop “Construção do Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba”, com a participação de mais de 50 pessoas.

O evento, que faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), e comemorou ainda o Dia Nacional da Educação Ambiental (3 de junho), teve como intuito promover a construção participativa do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Educação Ambiental (CEA) do Jardim Botânico de Sorocaba.

O PPP é um documento que definirá a identidade, a missão e os objetivos do CEA e será fundamental para orientar as práticas educativas, estabelecer diretrizes metodológicas e garantir coerência entre as ações desenvolvidas e os princípios da educação ambiental crítica. Com essa iniciativa, Sorocaba dá um passo significativo rumo à consolidação do espaço público como referência em Educação Ambiental, com o intuito de melhorar a qualidade ambiental da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida da população.

A programação desta quarta-feira teve início com a apresentação do atual Programa de Educação Ambiental do Jardim Botânico, com a técnica ambiental da Sema, Camila de Paula Alvares Rosa. Desde sua inauguração, em 2014, o espaço desenvolve um programa educativo com visitas monitoradas, oficinas, cursos, eventos, encontros de grupos, como o Clube de Jardinagem, cursos de férias, entre outras atividades.

Em seguida, divididos em grupos, os participantes se reuniram para participar das oficinas “Sonhando o que queremos ser” e “Planejando como fazer”, nas quais discutiram elementos fundamentais para a construção do PPP, como missão, valores, objetivos gerais e específicos, além de metas de ação.

Ao final, os resultados das oficinas foram levados à plenária, consolidando uma proposta coletiva e democrática para o futuro CEA do Jardim Botânico de Sorocaba. Entre algumas das propostas citadas, estão a criação de espaços com inclusão, respeitando as diversidades; uma maior aproximação da comunidade do entorno do Jardim Botânico; a realização de convênios com instituições públicas e privadas e ONGs para apoio mútuo em ações de Educação Ambiental; e desenvolver acervos botânicos abertos ao público, com linguagem acessível.

De acordo com a Sema, a população também pode participar desse processo respondendo, até a próxima terça-feira (10), a consulta pública on-line, disponível no link: https://tinyurl.com/consultapublica-botanico. Após, todas as respostas serão compiladas e as mais recorrentes serão priorizadas para a construção do Projeto Político-Pedagógico. O documento, então, será disponibilizado, no mês de julho, de forma on-line, e será dado mais um prazo para contribuição da sociedade, para então torná-lo oficial.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3235-1130.