Vestibular Enem 2025/2: publicada lista preliminar de inscritos – IFSP

Posted on

Relacionadas Foi inaugurado no Hospital Municipal de Contagem, no dia 29/9, o Centro de Imagem do complexo hospitalar com apoio do Governo de Minas. Para o novo espaço, o município foi contemplado com R$ 1,5 milhão da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para a aquisição do tomógrafo, o que possibilitará maior qualidade […]