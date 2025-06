Tecnologia e cidadania: Nave do Conhecimento de Santa Cruz completa 13 anos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Nave do Conhecimento de Santa Cruz recebe, em média, mil pessoas por mês. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Nave do Conhecimento de Santa Cruz completa 13 anos de atividades nesta semana, consolidando-se como um dos principais centros de inclusão digital e disseminação do saber tecnológico na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Administrada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT) em um dos bairros mais populosos e extensos da cidade, com cerca de 250 mil habitantes, a unidade oferece oportunidades de formação e capacitação em tecnologia para a população local.

A comemoração contou com a participação de alunos das escolas da região, autoridades e equipes que atuam na nave. Em sintonia com a Semana do Meio Ambiente, a celebração também incluiu o plantio de mudas de ipê-amarelo na área verde do espaço, com o apoio das crianças.

Desde 2023, a secretaria tem expandido o acesso ao conhecimento e à cultura digital. O número de equipamentos como as Naves do Conhecimento passou de nove para 40, fortalecendo uma rede de espaços colaborativos que oferecem oficinas, cursos e eventos voltados à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo.

– A missão das Naves é democratizar o acesso à tecnologia e garantir que a inovação chegue a todas as regiões da cidade. A prefeitura está investindo cada vez mais para que os cariocas tenham acesso a ferramentas que ampliam seu protagonismo no mundo digital. Não vamos deixar ninguém pra trás -, afirma a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque.

Atualmente, a Nave do Conhecimento de Santa Cruz recebe, em média, mil pessoas por mês. No local, os frequentadores têm acesso a palestras e capacitações que abordam desde temas como Transformação Digital, Hard Skills e Soft Skills aplicadas ao mercado de trabalho, até assuntos de ponta como Inteligência Artificial Generativa. O espaço reafirma sua missão de democratizar o acesso à tecnologia e preparar os moradores da Zona Oeste para os desafios e oportunidades do mercado digital.

Nave do Conhecimento de Santa Cruz

Endereço: Rua Álvaro Alberto, s/n – Santa Cruz

Funcionamento:

Segunda a sexta-feira: 9h às 21h

Sábados: 9h30 às 16h30