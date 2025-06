Tech City Summit 2025 faz de Sorocaba o centro da inovação tecnológica em julho – Agência de Notícias

Evento IT Summit, de cibersegurança, é destaque da programação

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) será palco de um dos maiores encontros de inovação do interior paulista, com a realização do Tech City Summit 2025, uma megafeira gratuita e aberta ao público, que reunirá especialistas, empresas, gestores governamentais e representantes das principais iniciativas voltadas ao desenvolvimento de smart cities (cidades inteligentes) e à transformação digital, nos dias 2 e 3 de julho, das 9h às 17h.

Dentro da programação do Tech City, um dos destaques é o IT Summit Sorocaba 2025. No dia 3 de julho, este evento, voltado para os setores de Tecnologia da Informação, Cibersegurança e Soluções Inteligentes, reunirá conteúdos técnicos e estratégicos de alto nível, com a presença de líderes do setor e de grandes empresas de tecnologia do Brasil e do mundo. As vagas para participar do IT Summit são limitadas e passíveis de aprovação. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://lp.itshow.com.br/it-summit-sorocaba-2025.

Akamai, Exbiz, Commscope, APC e GP Cabling são empresas de tecnologia avançada que enviarão especialistas para palestrar no IT Summit e apresentar soluções que impactam diretamente a transformação digital, a segurança da informação e a infraestrutura tecnológica de organizações e cidades.

“O IT Summit Sorocaba 2025 estar dentro do Tech City é uma grande oportunidade para compartilhar e debater temas relevantes da atualidade, como evolução da segurança digital, interoperabilidade, eficiência energética e muito mais. Eventos como esse são fundamentais para a troca de experiências e o desenvolvimento”, afirmou o fundador do Itshow e IT Summit, Marcio Montagnani.

Tech City Summit 2025

A megafeira Tech City Summit 2025 é uma realização da Entreteni, de Sorocaba (SP), com correalização do Parque Tecnológico de Sorocaba e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Viagens, além da agência Investe São Paulo, Agem Sorocaba, Agência Inova, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Sorocaba), Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) e das 27 prefeituras que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS).

Além de palestras, workshops técnicos e painéis com especialistas nacionais e internacionais, o evento contará com espaços dedicados ao networking, promovendo o contato direto entre empresas, profissionais e entusiastas da inovação.

A feira também terá espaço para networking e lazer. Das 11h30 às 15h, haverá apresentações musicais, ao vivo, além de outras atrações artísticas. Durante todo o evento, uma área de alimentação estará disponível, com diversas opções gastronômicas.

“Os assuntos discutidos e o próprio tema central do evento giram em torno do que há de mais atual em tecnologia, inovação, sustentabilidade e smart city. O TechCity tomou uma proporção muito grande, com apoio de importantes instituições públicas e privadas e ainda dá tempo de participar como patrocinador e fazer parte dessa grande vitrine que está atraindo público de todo o Brasil”, destaca o diretor da Entreteni, Marcel Almeida.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, explica como o evento amplia o papel do Parque Tecnológico ao aproximar as empresas do poder público e promover a economia criativa e o empreendedorismo. “O TechCity Summit representa uma oportunidade concreta de ampliar as conexões entre os agentes de inovação e o governo. O Parque Tecnológico tem como missão fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com a iniciativa privada, para que a população se beneficie de tudo o que é desenvolvido aqui. Esse evento é uma expressão clara desse papel e só fortalece nosso ecossistema”, afirma.

Serviço:

Tech City Summit 2025

Data: 2 e 3 de julho de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba – Av. Itavuvu, 11.700 – Jd. Santa Cecília

Evento aberto ao público

IT Summit Sorocaba 2025 (evento integrado ao Tech City)

Data: 3 de julho de 2025

Horário: 9h às 16h30

Foco: Tecnologia da Informação, Cibersegurança e Soluções para Cidades Inteligentes