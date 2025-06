Teatro Municipal tem programação recheada no mês de junho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto recebe, em junho, uma série de apresentações. O destaque do mês são os espetáculos de encerramento de semestre das academias e escolas de dança da cidade.

As apresentações começaram nos dias 31 de maio e 1º de junho, com o espetáculo “HASS no Mundo da Teledramaturgia”, da academia Rhass. A montagem levou ao palco um panorama dos 70 anos da teledramaturgia brasileira, com coreografias inspiradas em clássicos e sucessos das novelas.

Nos dias 6 e 7 de junho, às 20h, e no dia 8 de junho, às 19h, o grupo Os Menestréis apresenta “Noturno”. Pela primeira vez em Ubatuba, o espetáculo reúne 60 artistas e músicos ao vivo, com textos de Oswaldo Montenegro. A montagem aborda reflexões sobre as sombras e os segredos da alma humana.

O CinePop ocupa a programação no dia 12 de junho, às 19h, com a exibição do filme “O Dia que Te Conheci”. Após a sessão, o ator Renato Novaes participa de um bate-papo com o público.

No dia 14 de junho, às 19h30, o Up Studio de Dança apresenta o espetáculo “II Gala – Noite de Emoções”, reunindo coreografias que foram desenvolvidas ao longo do semestre.

Dia 19 de junho, às 19h, a cantora, compositora e atriz Mara Braga realiza o show “MarAdentro”, trazendo músicas do seu álbum de estreia. Trata-se de um show cênico musical, que terá participação especial do Grupo fandango Caiçara de Ubatuba.

A programação segue com a mostra de dança “Assim Somos Nós”, da Saloly Furtado Escola de Dança, nos dias 21 de junho, às 19h30, e 22 de junho, às 18h. O espetáculo reúne coreografias de Ballet Clássico, Jazz, Danças Urbanas, Sapateado e apresentações competitivas realizadas no primeiro semestre.

Encerrando a programação do mês, a Jê Academia apresenta “It’s 80”, nos dias 24 e 25 de junho, às 19h30. O espetáculo faz uma viagem pelas referências musicais, cinematográficas e culturais dos anos 1980, em comemoração aos 45 anos da escola.

Toda a programação é aberta ao público, com ingressos disponibilizados pelas instituições envolvidas ou pelo site megabilheteria.com.