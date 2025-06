Subprefeitura da Zona Sul realiza operação de ordenamento na Casa de Saúde São Sebastião, no Catete – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Subprefeitura da Zona Sul coordenou, na manhã desta quarta-feira (4/6), uma operação de ordenamento nas dependências da Casa de Saúde São Sebastião, na Rua Bento Lisboa, nº 160, no bairro do Catete. A ação teve início às 5h e contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Comlurb, RioLuz, Secretaria Municipal de Saúde e Polícia Militar.

A operação foi motivada por denúncias e vistorias técnicas que identificaram o uso indevido do espaço, que vinha funcionando como um depósito clandestino. O local armazenava materiais em desacordo com as normas sanitárias e urbanísticas, colocando em risco a segurança da população e comprometendo a integridade da área hospitalar.

Durante a ação, as equipes realizaram a interdição do espaço irregular, a retirada e o encaminhamento adequado dos materiais armazenados, além da aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis. Até o momento, foram apreendidas mais de 20 carrocinhas, duas toneladas de materiais irregulares, entre descartáveis, comida estragada, entre outros.

– O ordenamento urbano e o cumprimento das normas são essenciais para garantir segurança e qualidade de vida à população. Esta ação foi fundamental para coibir irregularidades e proteger o entorno da unidade de saúde – afirmou o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião.

A Subprefeitura da Zona Sul seguirá atuando de forma integrada com os demais órgãos municipais para coibir irregularidades e promover o uso adequado dos espaços públicos e privados na região.

A operação segue ocorrendo ao longo desta quarta-feira.