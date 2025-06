SP Open confirma presença de Bia Haddad, Luisa Stefani e Laura Pigossi

Por MRNews



O SP Open – torneio do calendário oficial da elite do tênis feminino mundial – confirmou a presença das principais atletas brasileiras na primeira edição do evento, que ocorrerá entre 5 e 14 de setembro. O público poderá ver de perto a ex-top 10 Beatriz Haddad Mai (atual 23ª no ranking mundial), as medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi (a dupla garantiu bronze, primeira medalha do país no tênis, nos Jogos de Tóquio 2021), Carol Meligeni (bronze nas duplas dos Jogos Pan-Americanos de Lima) e Ingrid Martins (93ª), além das adolescentes Nauhany Silva e Victoria Barros, revelações do tênis feminino juvenil.

A relação completa de participantes, incluindo mais cinco representantes brasileiras e demais atletas internacionais, será divulgada posteriormente. O SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying (qualificatório) e 16 duplas. A venda de ingressos começa este mês, sendo que a entrada será gratuita para as partidas do qualifying.

A competição será disputada no Parque Estadual Villa-Lobos, no Altos de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Considerado um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o parque tem seis quadras rápidas (piso duro), que serão reformadas para o evento. Um delas é a quadra central, que terá capacidade para 2,5 mil espectadores. A expectativa é de que mais de 30 mil torcedores compareçam ao SP Open ao longo dos nove dias de disputas.

"É uma alegria para a gente poder ser o anfitrião desse torneio, que está de volta à cidade de São Paulo depois de 25 anos. Acredito que será mais um marco para a nossa cidade, reforçando seu papel como uma grande capital mundial dos eventos esportivos, de entretenimento e culturais. Teremos uma programação intensa em setembro, com São Paulo fervilhando de atividades, e receber uma etapa do WTA só fortalece ainda mais esse calendário vibrante", festejou Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo.

O Brasil está de volta ao calendário de elite da WTA! E com uma torcida de peso dessas, não tem erro, né? 🇧🇷 🎾 SP Open: de 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos. Nos vemos em São Paulo! 🎟️ A venda de ingressos começa ainda neste mês. Mais informações em breve! pic.twitter.com/CC0D2PidZq — SP Open (@spopenoficial) June 3, 2025