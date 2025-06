Servidores de Nova Iguaçu participam de oficinas de capacitação em planejamento estratégico

Servidores da Prefeitura de Nova Iguaçu participaram, nesta segunda-feira (2), das Oficinas de Capacitação Municipal em Planejamento, promovidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-RJ). O encontro foi realizado no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os conhecimentos e competências de gestores públicos em áreas como planejamento estratégico, políticas públicas e gestão de projetos. O foco principal é apoiar os municípios na elaboração de seus Planos Plurianuais (PPAs), especialmente para o ciclo de 2026 a 2029.

As oficinas continuam nesta terça-feira (3) e reúnem secretários, subsecretários e equipes técnicas responsáveis pela formulação e acompanhamento do PPA em prefeituras da Baixada Fluminense.

“Essa capacitação promove a integração entre os sistemas orçamentários, por meio de ferramentas oferecidas pelo Estado aos municípios, o que contribui para um planejamento mais eficiente. Nosso objetivo é capacitar os servidores para garantir uma gestão equilibrada e finanças públicas saudáveis”, destacou o secretário municipal de Planejamento e Finanças de Nova Iguaçu, Fabiano Muniz.

Para o subsecretário estadual de Planejamento e Orçamento, Rafael Abreu, as oficinas também são uma oportunidade de intercâmbio de experiências entre os entes municipais.

“Um dos propósitos é justamente essa troca: apresentar as inovações do Estado e identificar boas práticas que possam ser replicadas nos municípios”, afirmou.

Nesta terça-feira (3), a programação inclui as palestras “Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro (PEDES)” e “Ciclo do Orçamento Público”. As atividades começam às 9h30, no Previni.