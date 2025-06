Semob implanta dispositivo binário de trânsito no Jardim Gonçalves – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), nesta quarta-feira (4) implantou sentido único de trânsito em dois trechos de ruas no Jardim Gonçalves, Zona Leste da cidade, cujo sistema viário no local passou a operar com um binário.

A iniciativa visa melhorar a circulação no bairro, sendo que um binário é composto por duas vias, em sentidos contrários, para ordenar o tráfego, conferindo mais agilidade aos deslocamentos, assim como mais segurança aos condutores e pedestres.

Desta forma, a Rua Euclides Medeiros passou a ter sentido único de direção, da Rua Prof° Horácio Ribeiro até a Rua Antonio Fernandes. Ao passo que a Rua Arthur Tarsitani também, mas em sentido contrário entre as ruas Antonio Fernandes e Profº Horácio Ribeiro.

Com as alterações, foram implantadas 17 placas de trânsito e 118 metros quadrados de sinalização de solo. As mudanças são informadas aos motoristas com cavaletes e o acompanhamento de agentes de trânsito pelo local. Os técnicos da Semob pedem ainda aos condutores que redobrem a atenção para a nova forma de circulação.