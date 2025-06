Sebrae oferece cursos para quem quer abrir ou melhorar seu negócio – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Sebrae está com inscrições abertas para uma série de capacitações gratuitas voltadas a quem deseja empreender ou aprimorar a gestão de seu negócio. A programação inclui o curso “Simplifique seu Negócio”, com turmas em três datas distintas ao longo do mês de junho, e um videocast sobre o programa “Crie Audiovisual”, marcado para o dia 10.

Voltado para potenciais empresários, o curso “Simplifique seu Negócio” tem como objetivo ajudar o participante a estruturar a ideia empreendedora, com conteúdos práticos sobre empreendedorismo, marketing, vendas, finanças, plano de negócio e formalização. O curso é oferecido em duas versões: KIT PF (Pessoa Física) e KIT PJ (Pessoa Jurídica).

Datas dos cursos:

Horário: sempre às 10h

Além dos cursos, o Videocast Sebrae será transmitido no dia 10 de junho, às 19h, no canal do YouTube. Com o tema “Crie Audiovisual”, a proposta é apresentar soluções e produtos para quem quer atuar ou empreender no setor audiovisual.

Inscrição gratuita: acesse aqui

O videocast tem 1 hora de duração e não gera certificado.

A atendente do Sebrae de Ubatuba, Isabel Santos, destacou a importância da participação nos eventos:

“Muitos empreendedores têm boas ideias, mas ainda não sabem por onde começar. Essas capacitações são pensadas exatamente para isso: orientar, capacitar e dar segurança para que a pessoa possa formalizar e sustentar o seu negócio de forma sólida. É uma oportunidade incrível e gratuita.”