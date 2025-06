Rio Verde apresenta projetos para levar asfalto e drenagem aos bairros da cidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para levar qualidade de vida à população, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quarta-feira (4) com lideranças do município de Rio Verde do Mato Grosso. No encontro foram apresentados projetos de infraestrutura, entre eles a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Planalto e Santa Terezinha.

“É uma alegria receber o prefeito e os vereadores de Rio Verde para esta reunião de trabalho, neste novo ciclo da cidade. Estamos evoluindo no programa MS Ativo e agora chegou o momento de olhar para frente definindo as prioridades da cidade”, afirmou o governador.

O prefeito de Rio Verde, Réus Fornari, destacou que uma das prioridades é ampliar o asfalto na cidade, que é uma das demandas da população. “Antes só tínhamos 40% de asfalto e mesmo assim estava degradado, com o que temos licitado pelo Governo vai chegar a 70%. E hoje acertamos novas obras de pavimentação”.

Foi requisitado a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Planalto e Santa Terezinha, tendo o aval do Governo do Estado para concretização das obras. O município ainda tem outras obras previstas, que já tinham sido acertadas com o Estado, e que em breve vão iniciar como o acesso à Escola do Sesi e pavimentação e drenagem em diversos bairros.

Também participaram da reunião o deputado federal Beto Pereira, os deputados estaduais Gerson Claro, Junior Mochi, Mara Caseiro, Pedro Pedrossian Neto, Paulo Corrêa, Márcio Fernandes, Coronel David e Renato Câmara, além do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende