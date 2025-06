Prefeitura fortalece parceria com Hemocentro e reforça importância da doação de sangue

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), reforça sua parceria com o Hemocentro da Paraíba, com o objetivo de mobilizar a população e sensibilizar sobre a importância da doação voluntária de sangue. No Brasil, o ‘Junho Vermelho’ é o mês de conscientização da importância de doar sangue.

Nesta terça-feira (3), o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares, visitou a sede do Hemocentro, na Avenida Dom Pedro II, e foi recebido pela diretora Shirlene Gadelha. A ação conjunta visa estimular servidores municipais, usuários da rede socioassistencial e a sociedade em geral a doarem sangue de forma contínua, e não apenas em situações emergenciais. A iniciativa também prevê a divulgação de materiais informativos em todos os serviços da Sedhuc, principalmente os que registram maior movimentação durante o dia.

“Em parceria com o Hemocentro, vamos fazer uma grande campanha para todos aqueles que estão cadastrados no CadÚnico, que são mais de 150 mil pessoas na cidade de João Pessoa. Através dos nossos Cras, Creas, Casas de Acolhida, toda a nossa rede para que a gente possa ajudar o Hemocentro, e, consequentemente, estar ajudando os cidadãos paraibanos”, destacou Diego Tavares.

Durante a visita do secretário, a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, falou sobre a baixa nos estoques de sangue, que é um fenômeno recorrente no mês de junho, quando os acidentes aumentam, enquanto as doações diminuem devido ao período de férias e maior incidência de gripes e viroses. “Esse mês de junho é realmente um mês que a gente fica desabastecido, então, é importante reforçar essa parceria, que com certeza teremos sangue o ano todo”, ressaltou.

Como fazer as doações – Podem ser feitas no Hemocentro da Paraíba, que funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h30, e, aos sábados, das 7h às 12h, na Avenida Dom Pedro II, nº 1548, no bairro Jaguaribe. Agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp: (83) 3133-3473.

Para ser um doador, é necessário: