Prefeitura de Sorocaba deu início ao projeto “Turismo vai à escola” – Agência de Notícias

Fotos: Setur

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), deu início ao projeto “Turismo vai à escola”, na última sexta-feira (30), com alunos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental da E.E. “Geraldo do Espirito Santo Fogaça”, localizada na Zona Oeste da cidade.

O “Turismo vai à escola” é um projeto recém-criado com base no Plano Diretor do Turismo (PDT) de 2025, e visa inserir o tema nas escolas de Sorocaba para sensibilizar as futuras gerações sobre as oportunidades e a importância do turismo como motor de desenvolvimento econômico.

No projeto, são abordados e apresentados aos alunos como a Secretaria do Turismo norteia programas e projetos, sobre fomento e apoio a festivais e eventos, além de como adequar e desenvolver atrativos turísticos. As crianças também puderam conhecer os serviços ofertados pela Casa do Turista, sede da Secretaria do Turismo, que oferece o Projeto City Tour, entre outros.

O intuito da Setur é continuar criando projetos educativos que integrem o tema ao currículo escolar, despertando o interesse dos jovens para o setor e incentivando o surgimento de novos empreendedores locais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3233-2043 ou ainda pelo e-mail: [email protected]. A Casa do Turista está localizada na Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50, no bairro Santa Rosália.