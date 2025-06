Prefeitos que Inovam” – Agência de Notícias

Fotos: PTS/Divulgação

Sorocaba foi sede, na última sexta-feira (30), do “Encontro Sebrae: Prefeitos que Inovam”, iniciativa voltada aos prefeitos e prefeitas dos 28 municípios que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), foi realizado na sede do Sebrae e contou com a presença de autoridades locais e da diretoria do Sebrae-SP. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga foi representado, na ocasião, pelo presidente do PTS, Nelson Cancellara, que também é o vice-presidente do Grupo Líder RMS (Liderança para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba), grupo de trabalho que reúne prefeitos, representantes de universidades e empresas da região, com o propósito de discutir e propor soluções para o desenvolvimento da RMS. Também estiveram presentes, pela Prefeitura de Sorocaba, os secretários de Micro e Pequenas Empresas de Sorocaba (Semepp) e de Gabinete Central (SGC), Fernando Marques e Eduardo Leite, respectivamente.

Durante o evento, o diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, Nelson Hervey Costa, foi homenageado pela Prefeitura de Sorocaba com o diploma de “Votos de Congratulações”, assinado pelo prefeito Rodrigo Manga, pelo evento realizado, segundo o documento, “uma iniciativa de grande relevância, que promove a troca de experiências, o fortalecimento da gestão pública e o incentivo à inovação no setor público municipal”. A homenagem foi entregue pelas mãos do presidente do PTS, que também destacou a importância do evento.

“A gente precisa entender que hoje o cidadão precisa de respostas rápidas. Se o gestor não inovar, com o uso de tecnologia e digitalização dos processos, pode ter certeza de que terão muitos problemas no futuro. A inovação e a tecnologia na gestão pública devem beneficiar, sobretudo, o cidadão”, destacou Cancellara.

Ele ressaltou, ainda, que o programa Líder é fruto de um processo iniciado em 2023, em Sorocaba, cujo diferencial é a mobilização conjunta de representantes dos setores público e privado, além da possibilidade de participação de instituições do terceiro setor. Atualmente, o grupo é composto por cerca de 60% de representantes do setor produtivo e 40% do setor público, uma divisão que potencializa a aplicação prática das estratégias, ao mesmo tempo em que garante legitimidade institucional e visão de longo prazo.

A adesão expressiva ao projeto foi evidenciada pelo evento Transbordamento, realizado em 7 de abril, no Parque Tecnológico de Sorocaba. Na ocasião, cerca de 700 pessoas acompanharam a apresentação das propostas elaboradas ao longo de 15 meses de encontros, diagnósticos e oficinas. O trabalho resultou em uma agenda estratégica com horizonte até 2040, estruturada em torno de três áreas prioritárias para a região: indústria, turismo e agronegócio. “Nosso papel é aproximar os diferentes atores e construir uma base sólida para o desenvolvimento conjunto da Região Metropolitana de Sorocaba. E isso está, cada vez mais, sendo ampliado e se consolidando. Agora, os municípios e o setor produtivo estão preparados para dar esse passo adiante, liderando a execução das soluções elaboradas e fortalecendo a RMS como um todo”, acrescentou.

Na sequência, o presidente do Parque também convidou os presentes a participar do TechCity Summit 2025, uma megafeira gratuita que acontece nos dias 2 e 3 de julho, das 9h às 17h. O evento reunirá empresas, startups, instituições públicas e representantes dos 27 municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) em dois dias de exposições, palestras, experiências interativas e atrações culturais, com a apresentação de cases de sucesso e painéis com especialistas que atuam diretamente na modernização do setor público. “A proposta nossa é promover um diálogo qualificado entre o Sebrae-SP e os gestores municipais, com foco em soluções práticas para tornar as administrações públicas mais eficientes, sustentáveis e conectadas com as demandas da sociedade”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, Nelson Hervey Costa.

Segundo ele, a iniciativa também é uma oportunidade para reforçar o papel do Sebrae como parceiro estratégico dos municípios, oferecendo apoio técnico e programas voltados ao desenvolvimento econômico local, com destaque para o incentivo ao empreendedorismo e à inovação nas políticas públicas.

“Nosso objetivo é fortalecer uma cultura de inovação nos municípios da região. Sabemos que as prefeituras são grandes indutoras de desenvolvimento e, quando bem orientadas e apoiadas, podem liderar transformações importantes para seus cidadãos”, afirmou Alexandre Martins, gerente regional do Sebrae-SP.