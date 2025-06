PF deflagra nova fase de operação contra contrabando de migrantes

Posted on

De jeans rasgado, guitarra e spikes, o Dinossauro chega ao ‘The Masked Singer’ cheio de estilo. Ele é uma estrela do rock e está sempre preparado para fazer um grande show com seu cabelo moicano. Entre os artistas convidados para essa edição do The Masked Singer Brasil estão: Rosana, Solange Couto, Erika Januza, Emanuelle Araújo, Tatau (Araketu), Ícaro […]