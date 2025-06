Parque Santos Dumont recebe revitalização

Rosi Masiero





A revitalização do Parque Santos Dumont, na região central de São José dos Campos, segue em ritmo acelerado. Os praticantes de caminhada que usam o local agora podem usufruir de uma pista totalmente pintada e com a metragem de percurso indicada, o que torna o ambiente mais agradável e seguro.

A pista de caminhada, que tem cerca de 700 metros, é muito utilizada, principalmente à noite e nas primeiras horas do dia. A sinalização e identificação da guia que limita a área do esporte são importantes para evitar acidentes entre os frequentadores do espaço.

Sinalização ajuda aos praticantes de corrida e caminhada e na segurança do Parque | Foto: PMSJC

Outra melhoria realizada foi o reforço na pintura da faixa de pedestres na entrada 14 Bis, que fica na Rua Presidente Prudente Meireles de Moraes, melhorando a visibilidade para os motoristas e garantindo a travessia segura de pedestres.

Além disso, a bomba de água do sistema de saneamento do Parque foi totalmente trocada e as muretas da Emei Cassiano Ricardo, localizada dentro do Parque, têm recebido pintura colorida.

Iluminação especial

Em julho, no mês de aniversário de São José dos Campos, o entorno do Parque Santos Dumont será todo iluminado. O trabalho já foi iniciado e, dentro de um mês, será concluído, com 32 árvores e as portarias iluminadas para marcar os 258 anos da cidade, considerada a mais feliz do estado de São Paulo.



